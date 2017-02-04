Фондовый рынок США больше не боится Трампа

Нью-Йорк, США, , 01:37 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США закрылись в плюсе — на настроения инвесторов повлиял позитивный отчет о занятости в США и обещания президента Дональда Трампа о смягчении регулятивных норм для финансового сектора, передает Associated Press 4 февраля.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 186,55 пункта (0,9%), до 20 071,46 — индекс снова преодолел «символический барьер» в 20 000 пунктов. Индекс S&P 500 вырос на 16,57 пункта (0,7%), до 2297,42 пунктов. Композитный индекс Nasdaq вырос на 30,57 пункта (0,5%) и установил новый исторический максимум в 5666,77 пунктов.

Основным источником роста стал банковский сектор — инвесторов «обрадовали» заявления Трампа о необходимости изменений в закон Додда-Франка, который ужесточил регулирование банков после кризиса 2008 года. Так, акции JPMorgan Chase выросли на $2,59 (3,1%), до $87,18, акции Goldman Sachs выросли на $10,54 (4,6%), до $240,95, акции Morgan Stanley выросли на $2,30 (5,5%), до $44,43.

«Они собираются отказаться от всей этой обременительного волокиты, — отмечает Кэрин Кавано из Voya Investment Strategies. — Кстати, каждый раз мы видим митинги, когда начинается разговор о регулировании (финансового сектора — прим. ИА REGNUM )».

Рост показали и акции большинства других компаний — общее настроение рынка поправил отчет Департамента труда о росте занятости в США за январь 2017 года.

В целом трейдеры отмечают, что рынок «перестал бояться» Дональда Трампа — инвесторы оправились от страха торговой войны с Мексикой, а также от кризиса в отношениях с арабскими странами в связи с принятым «антииммигрантским» указом.

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