Toyota и Suzuki планируют заключить соглашение о сотрудничестве — СМИ

Подписание соглашения должно состояться через несколько дней

Токио, , 23:01 — REGNUM Компании Toyota и Suzuki планируют заключить соглашение о партнерстве и сотрудничестве по целому спектру технологических вопросов, включая совместную разработку технологии автономного вождения, сообщает 3 февраля Reuters со ссылкой на Nikkei.

Ожидается, что компании объявят о подписании соглашения 6 февраля.

Представители Toyota и Suzuki пока не прокомментировали сообщение о предстоящей сделке.

Напомним, в октябре прошлого года руководство компаний Toyota и Suzuki сообщило, что компании не должны отставать от процесса консолидации глобальной автомобильной промышленности, поэтому изучаются возможности для сотрудничества в решении ряда технологических проблем.

Читайте ранее в этом сюжете: Suzuki рассекретила обновленный S-Cross 2017