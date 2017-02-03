В Тамбовской области открылся комбикормовый завод

Его производственная мощность превышает потребность свинокомплекса в кормах в два раза, что даёт возможность его расширить

Тамбов, , 21:11 — REGNUM В Тамбовской области открыли комбикормовый завод объемом переработки 12 тонн зерна в час. Завод работает на базе свиноводческого комплекса ООО «РАСК» в Рассказовском районе, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

«РАСК» является одним из крупнейших свиноводческих комплексов, расположенных на территории региона. Предприятие построено датской компанией «Дан-Инвест». Изначально свинокомплекс закупал корма у других производителей. На протяжении последних двух лет кормовая база обеспечивалась за счет переработки зерна на имеющейся здесь мельнице. Однако в целях повышения эффективности производства появилась необходимость обеспечить комплекс высококачественными кормами, поэтому и был построен комбикормовый завод. Его производственная мощность превышает потребность предприятия в кормах в два раза, что открывает возможность расширения свинокомплекса.

«Новый комбикормовый завод способен перерабатывать 12 тонн зерна в час, — говорит генеральный директор датской компании «Дан-Инвест» Николай Йепсен. — Весь процесс производства контролируется с помощью компьютерного оборудования. Вместимость построенных зернохранилищ комбикормового завода составляет 20 тыс. тонн. Мощность зерносушилки позволит обрабатывать до 40 тонн сельскохозяйственных культур». Он также поблагодарил администрацию Тамбовской области за оказанное содействие во время реализации проекта.

Отметим, что проект на начальной стадии реализации получил статус приоритетного для Тамбовской области, поэтому для его реализации были предоставлены преференции в виде налоговых льгот и строительства инфраструктуры до границ объекта — подведения дороги, а также газовых и электрических сетей. Кроме того, в качестве залога при получении кредита на строительство объекта было предоставлено муниципальное имущество, а для погашения — субсидии по процентной ставке.

Вице-губернатор Сергей Иванов подчёркивает, что губернатор области Александр Никитин ставит задачу создания всех необходимых условий для развития бизнеса на территории Тамбовщины.

«И мы готовы продолжать оказывать поддержку предприятию в дальнейшем. Ведь новые производственные мощности — это дополнительные рабочие места. А качественные корма повысят эффективность производства свинокомплекса в целом. Кроме того, собственное производство кормов будет способствовать безопасности их применения», — отметил Сергей Иванов.

Он также напомнил сложную ситуацию, возникшую летом прошлого года, когда на территории Тамбовской области было зафиксировано несколько очагов африканской чумы свиней (АЧС). Нередко эта болезнь животных завозится на предприятия с кормами. Таким образом, собственное производство кормов повысит безопасность работы предприятия. Вице-губернатор также поблагодарил руководство компании за оказанную во время разгула АЧС на территории региона финансовую поддержку, которая помогла оперативно и эффективно решить эту проблему.