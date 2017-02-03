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Mitsubishi Heavy Industries инвестирует $270 млн в атомную компанию Areva

Экономика
Mitsubishi Heavy Industries приобретет 5% акций нового подразделения компании Areva
Areva
Yann Caradec
Areva

Токио, 3 февраля 2017, 21:00 — REGNUM  Японская компания Mitsubishi Heavy Industries (MHI) инвестирует около $270 млн в новое подразделение французской атомной энергетической компании Areva, сообщает 3 февраля Kyodo.

MHI приобретет 5% акций нового подразделения компании Areva, которое будет специализироваться в переработке отработанного ядерного топлива.

«Я очень рад возможности внести свой вклад в реорганизацию атомной энергетики Франции», — заявил президент MHI Шуничи Миянага. Как ранее сообщало ИА REGNUM, компания Japan Nuclear Fuel также планирует многомиллионные инвестиции в Areva.

В декабре прошлого года Миянага заявил, что инвестиции в компанию Areva, которая специализируется в выводе АЭС из эксплуатации и переработке ядерного топлива, пойдут на пользу Японии, поскольку в обозримой перспективе страна может столкнуться с необходимостью вывода из эксплуатации большего количества атомных реакторов.

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