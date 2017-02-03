В Воронеже 55 тыс. человек остались без воды

Воронеж, , 20:21 — REGNUM 55 тысяч человек остались без воды из-за аварии на водоводе в Коминтерновском районе Воронежа вечером 3 февраля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Как сообщается, информация об аварии поступила около 18:00. В зону отключения попали 164 жилых дома — по улицам Антонова-Овсеенко, Московский проспект, Бульвар Победы, Владимира Невского, Жукова, 60-й Армии, Лизюкова, Хользунова.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе «РВК-Воронеж», причиной отключения стало повреждение водопроводной линии в районе дома №101 по улице Лизюкова. На месте ведутся аварийные работы. Здесь добавили, что в числе отключенных объектов ‑ и котельная, а это значит, что ряд домов остались не только без воды, но и без отопления.

Силами ООО «РВК-Воронеж» по согласованию с ГО и ЧС Воронежа будет организован подвоз технической воды.

Устранить аварию планируют в ночь на 4 февраля.