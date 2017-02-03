Суд отказал правительству Москвы в иске к арендатору территории

Москва, , 20:17 — REGNUM Москва пытается «оживить нарисованные на бумаге 187 млн рублей», — пишет издание «Московский монитор». Как установлено судами и следует из материалов дела, в 1997 году Московский земельный комитет передал в аренду участок в районе Китай-города площадью 300 кв. м, сообщает издание. В 2009 году город разрешает арендатору ООО «Солорент» перестроить территорию и возвести инженерное помещение с трансформаторной подстанцией.

В этом же году выходит постановление правительства Москвы, согласно которому после ввода нового здания, арендатор, который выступил инвестором проекта, должен оплатить городу 187 млн рублей. Именно с таким обоснованием, отмечает «Московский монитор», истец вызывает компанию в суд. Между тем иск был предъявлен лишь в 2015 году, то есть по истечении трехлетнего срока исковой давности, что, подчеркивает издание, дает все основания суду отказать в рассмотрении исковых требований.

Как объясняет ответчик, у него не было обязательств внести в бюджет города каких-либо платежей, кроме арендной платы и пени за просрочку внесения арендной платы. Это было прописано в договоре аренды от 1997 года и в дополнительных соглашениях к нему от 2009 года. Однако суд отказал в удовлетворении иска по другой причине — исходя из того, что распорядительный акт правительства Москвы не предусматривает основания возникновения у ответчика обязательства по выплате денежных средств в бюджет субъекта Российской Федерации.