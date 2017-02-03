В Пакистане запущен многомиллиардный проект по развитию автодорог

Пакистан приступил к реализации самой крупной программы дорожного строительства в своей истории

Исламабад, , 19:08 — REGNUM Премьер-министр Пакистана Наваз Шариф открыл первый участок шоссе, которое является частью многомиллиардного проекта по развитию сети автодорог, сообщает 3 февраля Reuters.

Шариф открыл 75-километровый участок шоссе Карачи — Хайдарабад. Сеть новых автодорог должна соединить южный портовый город Карачи с городами, расположенными в глубине страны.

«После завершения этих проектов, общая протяженность (новых — прим. ИА REGNUM ) автодорог составит 2 тыс. километров», — говорится в заявлении канцелярии премьер-министр Пакистана.

Напомним, Пакистан приступил к реализации самой крупной программы дорожного строительства в своей истории. Общая сумма дорожных проектов составит $11 млрд 500 млн. В настоящее время общая протяженность национальной сети автомобильных дорог Пакистана достигает примерно 12 тыс. километров.

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