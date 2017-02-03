Миноритария «Тольяттиазота» обвинили в попытке рейдерства

Бизнесмен обвиняется в подделке и изготовлении документов, фальсификации ЕГРЮЛ, а также покушении на мошенничество в особо крупном размере

Самара, , 18:43 — REGNUM Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 73-летнего предпринимателя Евгения Седыкина, обвиняемого в попытке организации рейдерского захвата одного из лидеров российской химической промышленности — ОАО «Тольяттиазот». Теперь судьбой миноритария займется Центральный районный суд города Тольятти.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ, правоохранители предъявили Седыкину обвинения сразу по трем статьям: подделка и изготовление документов (ч. 1 ст. 327 УК РФ), фальсификация единого государственного реестра юридических лиц (ч. 1 ст. 170.1 УК РФ), а также покушение на мошенничество в особо крупном размере (ч. 30 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, владеющий 0,00019% акций ОАО «Тольяттиазот» Седыкин разработал схему по незаконному завладению имуществом крупнейшего производителя аммиака в стране.

В частности, миноритарий планировал сменить руководство завода на основании решения организованного им нелегитимного общего собрания акционеров в ноябре 2015 года. Как сообщает ИА «Росбалт», назначенное на 22 ноября годовое собрание акционеров ОАО «Тольяттиазот» не было проведено по причине отсутствия необходимого кворума. После этого, как сообщали СМИ, Евгений Седыкин вместе с бизнесменом Сергеем Челышевым, назвавшись «Оргкомитетом «ТольяттиАзот-2015», организовали альтернативное повторное собрание акционеров ОАО «Тольяттиазот», на котором выбрали свой, альтернативный совет директоров, «ликвидировав» при этом реальную управляющую компанию ТоАЗа. Новым гендиректором завода собравшиеся назначили самого Челышева.

Далее, пишет издание, реализуя свой план по захвату предприятия, Седыкин отправил в Федеральную налоговую службу поддельный пакет документов этого собрания. Кроме того, ему удалось добиться внесения на их основании изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, что стало серьезным препятствием для полноценной работы завода. Руководству ТоАЗа пришлось через суд доказывать нелегитимность организованного Седыкиным собрания. Впоследствии арбитраж отменил все его решения.

В декабре 2015 года, по версии следствия, Седыкин инсценировал еще одно внеочередное общее собрание акционеров компании, на котором собравшиеся, в частности, утвердили решение о выплате вознаграждения членам «Совета директоров», в который опять вошли Седыкин и Челышев. На основании этого решения они потребовали у «Тольяттиазота» выплатить им вознаграждение в размере 10% от чистой прибыли компании.

Однако, подчеркивает «Росбалт» и здесь добиться поставленной цели Седыкину не удалось: 22 июля 2016 года Арбитражный суд Самарской области признал эти требования незаконными, а все решения незаконно созванного заседания недействительными. Как установило следствие, подделав документы, миноритарий собирался оформить на себя и доверенную компанию право собственности на 4% акций предприятия и получить дивиденды на общую сумму 972 млн рублей.

Пресс-служба «Тольяттиазота» сообщала и о других фиктивных собраниях. К примеру, на ТоАЗе выяснили, что в то время, как компания оспаривала в суде результаты предыдущих собраний, организованных Седыкиным, он вместе с Челышевым провел еще одно «общее собрание акционеров» 26 июня прошлого года. И это притом что настоящие законные годовые общие собрания акционеров ОАО «Тольяттиазот» состоялись 12 июня 2016 года, причем сразу по итогам 2014 и 2015 годов. На них акционеры утвердили годовой отчет и бухгалтерскую отчетность, а также определили состав совета директоров завода.

«На пути к реализации своей цели — перехвату управления над огромной слаженной корпорацией — Седыкин использовал любые доступные ему средства, — отмечает издание. — Так, на одно из своих «собраний акционеров» он приглашал кого угодно — бездомных, пенсионеров, гастарбайтеров, — но только не реально связанных с заводом людей».

Последним событием, в причастности к которому подозревали Седыкина, стала очередная попытка очернить руководство предприятия, пишет издание. Речь идет о недавней истории с задержанием директора по финансам и экономике ТоАЗа Николая Неплюева по подозрению в хранении и употреблении наркотиков. Как полагает ИА «Росбалт», «наркотическое вещество, обнаруженное оперативниками у Неплюева при личном досмотре, могли подбросить в интересах Седыкина».

Напомним, 23 января сотрудники ОУР ОП № 22 УМВД по г. Тольятти задержали Неплюева у подъезда его дома. У топ-менеджера завода изъяли два пятиграммовых пакета с кокаином.

Журналисты усомнились в том, что один из руководителей предприятия с репутацией высокопрофессионального управленца мог на самом деле быть связан с наркотиками, и сочли эту историю организованной провокацией. Отмечалось, что более всего от такого скандала выиграет именно Евгений Седыкин, который «уже не один год пытается нарушить работу завода и перехватить управление над ним. Причем при организации этой провокации предпринимателю не помешало бы и то, что в ходе следствия его поместили под домашний арест», — поясняет издание.