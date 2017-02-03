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В Литве думают, как выжить без дотаций ЕС

Экономика
Масштабная помощь Брюсселя начнёт сокращаться уже с 2020 года
Как выжить, не побираясь?
Цитата из к/ф «12 стульев». Реж. Леонид Гайдай. 1971.СССР
Как выжить, не побираясь?

Вильнюс, 3 февраля 2017, 18:41 — REGNUM  Вице-министр финансов Литвы Лорета Маскалёвене вместе с политическими лидерами, представители академического общества и бизнеса дискутировала о том, какие вызовы ждут Литву после окончания нынешнего периода инвестиций ЕС, сообщает сегодня, 3 февраля, корреспондент ИА REGNUM.

По словам вице-министра, пока что рано решать, какой объем бюджета ЕС будет после 2020 года и как будут распределены средства, это будет объектом предстоящих переговоров, во время которых Литва будет стремиться гарантировать адекватное финансирование важнейших сфер.

«Инвестиции ЕС — один из важнейших источников общественных инвестиций страны, поэтому, понимая, что потоки инвестиций сократятся, и мы можем столкнуться с недостатком средств на инвестиции, мы обязаны и дальше каждый евро инвестировать так, чтобы он принес отдачу. Все — и те, кто принимает решения, и те, кто реализует проекты, — должны стремиться к измеримой пользе для жителей — увеличению новых долговременных рабочих мест, развитию бизнеса в регионах, сокращению социальной изоляции и бедности», — заверила Маскалёвене в рамках специальной конференции, посвящённой экономике Литвы после 2020 года, которую организовала Конфедерация промышленников Литвы.

Кроме того, вице-министр обратила внимание на то, что в нынешний период предпринимаются попытки правильно использовать прогрессивные методы финансирования инвестиций — использовать не субсидии, а финансовые меры и скопить фонды с возвращающимися средствами, которые повторно выделялись бы на финансирование новых инвестиций. «Благодаря «возобновляющемуся» характеру финансовые меры позволяют достигнуть лучших результатов, когда имеется та же самая сумма денег. С учетом этого мы планируем расширять список сфер, которым финансирование будет выделяться на такой основе, и вносить в них проекты обновления общественных зданий самоуправлений, водоотведения, развития региональных, магистральные дорог и другие проекты», — сказала вице-министр финансов.

По данным Министерства финансов, в период 2007—2013 годов с помощью финансовых мер было инвестировано около 443 млн евро из фондов ЕС и средств общего финансирования в сферу повышения энергетической эффективности и финансирования бизнеса, дополнительно было привлечено около 540 млн евро частных средств. В период 2014—2020 годов с помощью таких мер инвестировано более 600 млн евро средств фондов ЕС — учреждены 6 фондов в сфере модернизации многоквартирных домов и общественной инфраструктуры и финансирования бизнеса, планируется привлечь еще около 866 млн евро частных средств. Во время дискуссии было отмечено, что основа долговременного экономического роста напрямую связана с инвестированием в продукты, создающие более высокую добавочную стоимость, поэтому бизнес страны, стремясь успешно конкурировать на быстро меняющемся глобальном рынке, обязан внедрять инновации.

Если двигаться в этом направлении, жизненно важно использовать инвестиции ЕС, направляя их в научные исследования, экспериментальное развитие. Установлено, что в 2018 году Еврокомиссия объявит свое мнение о финансовой перспективе после 2020 года, тогда начнутся переговоры, как должны быть распределены средства структурных фондов ЕС во всем ЕС. Согласно новейшим данным, в Литве в 2014—2020 годах общая стоимость проектов, осуществляемых с помощью инвестиций ЕС, достигает 1,6 млрд евро. Из них больше всего проектов реализуется в сферах охраны окружающей среды, транспорта и связи, бизнеса и энергетической эффективности. На развитие проектов уже потрачено 897,5 млн евро из средств программы инвестиционных действий ЕС на 2014−2020 годы.

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Экономика Литвы
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