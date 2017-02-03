В Белгородской области уничтожили 24 тонны украинского сала

Белгород, , 18:00 — REGNUM Более 24 тонн свиного сала, ввезенного с территории Украины, уничтожено в Белгородской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления ветеринарии региона 3 февраля.

Грузовик, двигавшийся с территории Украины в обход таможенных постов, был задержан ранее пограничниками в Шебекенском районе. В кузове было обнаружено 24 тонны сала, а вот документов на груз у водителя не оказалось. Происхождение его установить так и не удалось, и было принято решение о его уничтожении как потенциально опасного. Контрафакт утилизировали на Корочанском ветсанутильзаводе.

«Сотрудники управления ветеринарии круглосуточно работают на специальных полицейско-ветеринарных постах, расположенных на въезде в область, и проверяют все подконтрольные нам товары, перевозимые по основным автодорогам. Контрабандисты предпочитают передвигаться в обход таких пунктов и часто попадают в руки наших коллег-федералов. Если задержанный груз признаётся опасным и подлежит утилизации, то этим занимается наше управление. Так как необходимое оборудование и средства имеют только подведомственные управлению ветеринарии области организации», — прокомментировал главный ветеринарный врач области Алексей Хмыров.

Автомобиль, который перевозил сало, продезинфицирован — в целях исключения заноса африканской чумы свиней.