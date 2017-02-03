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Промышленники: Литве не обойтись без тысяч гастарбайтеров

Экономика
Эмиграция и старение общества парализовали экономику страны

Вильнюс, 3 февраля 2017, 17:52 — REGNUM  По словам президента Конфедерации промышленников Литвы Робертаса Даргиса, Литва до 2025 года должна привлечь около 20 тыс. работников, которые уравновесили бы тенденции старения общества и эмиграции. Об этом предприниматель заявил на конференции в Вильнюсе о жизни Литвы после 2020 года, когда начнут сокращаться дотации ЕС, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На конференции «Литва после 2020 года без средств ЕС — какие вызовы ждут?», организованной Конфедерацией промышленников Литвы, Даргис утверждал, что привлечение работников из других стран уже сейчас неизбежно, и властям как никак придется об этом думать. «По моим грубым подсчетам, если мы хотим выдержать баланс, нам нужно до 2025 года дополнительно впустить около 20 тыс. человек», — подчеркнул Даргис. Он также подчеркнул, что нынешняя молодежь, которая еще не окончила школу или учебу, уже мыслит глобально и свое будущее не связывает с родиной, поэтому, в то время, как через границы свободно передвигаются капитал, технологии и инвестиции, наибольшее конкурентоспособное преимущество приобретают те страны, которые создают наилучшую среду для этих трех компонентов.

Напомним, за 27 лет независимости население Литвы сократилось на миллион жителей и составляет в настоящий момент чуть более 2,8 млн человек.

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Экономика Литвы
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