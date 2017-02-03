Более 700 ивановцев оформили электронные полисы ОСАГО

Иваново, , 17:34 — REGNUM Ситуация с выдачей полисов ОСАГО после в Ивановской области значительно улучшилась — после вступления в силу изменений в федеральное законодательство, которые обязали страховщиков обеспечить возможность получения полиса в электронном виде. Об этом было заявлено на рабочем совещании 3 февраля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

По данным, которые привела зампред правительства Ивановской области Светлана Давлетова, за первые две декады января в регионе было оформлено 720 электронных полисов ОСАГО. В течение всего 2016 года, когда эта процедура для страховых компаний была добровольной, — чуть более 6,3 тысячи штук.

По результатам проведенного департаментом экономического развития мониторинга все представленные в регионе страховые компании проинформировали: электронные сервисы работают в соответствии с действующим законодательством.

Пока система отлажена не до конца, а потому выявляются некоторые сложности. Так, директор филиала СПАО Ингосстрах» отметил, что по результатам контрольной закупки, проведенной в конце января, из 10 полисов не удалось оформить три — это было связано с системными ошибками, которые уже исправлены. Директор филиала ПАО «Росгосстрах» призвала страхователей быть более внимательными при вводе данных, она также отметила, что трудности вызывает и применение коэффициента «бонус-малус». Страховщики предлагают тем клиентам, которые не смогли самостоятельно оформить полис, обратиться в офис, сделав предварительно скриншот страницы. При этом, утверждают представители страховых компаний, очередей в офисах в настоящее время нет.

Напомним, с 1 января этого года вступили в силу изменения в Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», в соответствии с которыми страховщики обязаны обеспечить любому гражданину возможность заключения договора ОСАГО в виде электронного документа. Ранее система работала — однако предоставление клиентам возможности оформить полис в электронном виде было для компаний добровольным.

В последние годы получение полиса ОСАГО для автовладельцев было настоящим испытанием: большинство страховщиков отказывали в оформлении полиса — обязательного для водителей — без «нагрузок»: клиентам предлагали застраховать жизнь, квартиру, дачу и т.д. Нередки были и случаи, когда у страховщиков исчезали бланки, в преддверии, например, очередного повышения стоимости полисов. Особенно тяжело приходилось жителям районов области, где выбор страховых компаний невелик. В крупных городах в тех компаниях, которые предлагали ОСАГО без «бонусов», очередь, особенно весной, нужно было занимать чуть ли не с раннего утра.

С введением электронных полисов, как предполагается, напряженность при получении ОСАГО будет снята.

За январь 2017 года, по данным Российского союза автостраховщиков, страховые компании заключили почти 190 тыс. договоров ОСАГО в электронном виде. В среднем в неделю в России заключается 800 тыс. договоров ОСАГО.

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