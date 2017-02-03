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Ярославские бани разрешили сдать в аренду на 30 дней

Экономика
Информация о цели акции противоречива
Веник
Иллюстрация: Wikimedia.org
Веник

Ярославль, 3 февраля 2017, 17:31 — REGNUM  Балансовая комиссия (аналог совета директоров) ярославского муниципального унитарного предприятия «Волна» разрешила МУПу сдать в аренду помещения бань сроком на 30 дней. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в муниципалитете Ярославля. Как сообщало ранее ИА REGNUM, мэрия планирует сдать 13 муниципальных бань в долгосрочную аренду инвестору, который вложит деньги в реконструкцию объектов.

Мэрия обещала сделать это на открытом конкурсе, в ходе которого должен победить инвестор, предложивший лучшие условия. Однако, как стало известно, сейчас договоры аренды бань будут заключены без конкурса.

На балансовой комиссии депутатам рассказали, что сдача в аренду на столь короткий срок нужна для того, чтобы инвестор смог «попробовать» управлять банями. При этом разные бани получат в аренду разные арендаторы.

Однако заместитель директора департамента городского хозяйства Наталья Шетнева эту информацию опровергла. Она сообщила, что в аренду сдаются только свободные помещения в банях.

«Речь идет о свободных помещениях, где-то это коридоры, где-то это подсобки, которые и будут сданы в аренду. Цена аренды индивидуальна в каждом случае. Это делается для того, чтобы не нести затраты за коммунальные услуги и никак не связано с основной деятельностью предприятия. Дело в том, что в бюджете не заложена субсидия баням, и важно минимизировать их затраты. Уже дальше будет открытый аукцион, на котором определится долгосрочный арендатор», — сказала корреспонденту ИА REGNUM Наталья Шетнева.

Кто и зачем возьмет в аренду подсобки и коридоры бань, Шетнева не пояснила. Ранее по инициативе мэрии города в городское положение о порядке управления муниципальной собственностью были внесены изменения. Они позволили городским властям сдавать бани в аренду с зачетом арендатору до половины суммы арендной платы в счет ремонтных работ. Кроме того, половину помещений разрешили сдать в субаренду. Это объясняется неэффективностью управления муниципальными банями — долги МУП «Волна» составляют 57 млн рублей. При этом городские власти обещают сохранить в банях все льготы в полном объеме.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославле муниципальные бани хотят отдать в аренду частнику

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