Пятница, 03 Февраля 2017 года
17:48:31 МСК

Проходка тоннеля пойдет на Лахтинско-Правобережной линии метро в Петербурге

Экономика
Новый перегон пройдет от Сенной площади на Васильевский остров через Театральную площадь
Проходка тоннеля в метро Петербурга. Фото ОАО «Метрострой»
Иллюстрация: Metrostroy-spb.ru
Проходка тоннеля в метро Петербурга. Фото ОАО «Метрострой»

Санкт-Петербург, 3 февраля 2017, 17:17 — REGNUM  Проходка одного из перегонных тоннелей начинается на строящемся участке Лахтинско-Правобережной линии Петербургского метрополитена. Два таких тоннеля, диаметром 5,63 м и общей протяженностью 5,5 км, соединят действующую станцию «Спасская» в центре Петербурга и строящуюся станцию «Большой проспект» («Горный институт») на Васильевском острове. О начале проходки сообщили 3 февраля в ОАО «Метрострой», который ведет работы по строительству новой линии.

Как отмечают в компании, на шахте № 572 на Большом проспекте Васильевского острова выполнена работа по подготовке к проходке. Миновав 230 метров подходного тоннеля, проходческий комплекс КТ-5,6−1 приступит к проходке перегонного тоннеля длиной более 2100 метров в сторону будущей станции метро «Театральная», которая появится у Мариинского театра.

Одновременно на углу Косой линии и Большого проспекта Васильевского острова готовится котлован, необходимый для начала работы тоннелепроходческого механизированного комплекса «Аврора». «В этом месте будет располагаться вестибюль станции «Большой проспект» («Горный институт»). По графику выполнения работ щит «Аврора» должен приступить к проходке наклонного хода (эскалаторного тоннеля) в текущем году», — пояснили в «Метрострое».

Тем временем на Театральной площади продолжаются работы по сооружению монтажной камеры, откуда начнется проходка второго перегонного тоннеля — от станции «Театральная» в сторону станции «Большой проспект» («Горный институт»). Как ожидается, проходка этого тоннеля, длиной более 3 км, начнется летом 2017 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Новые трассы метро в Петербурге спроектируют в трех вариантах

Как сообщалось ранее, на строительство метро в Санкт-Петербурге — Невско-Василеостровской, Красносельско-Калининской и Лахтинско-Правобережной линии, а также Фрунзенского радиуса — в 2017 году потратят 24 млрд рублей.

«Уверен, что 2016-й станет последним годом в истории, когда в нашем городе не появилось ни одной новой станции метро», — пообещал губернатор Георгий Полтавченко.

Читайте ранее в этом сюжете: Текущий год станет последним без новых станций метро — Полтавченко

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Строительство метрополитена
Главное сегодня
NB!
03.02.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMКлиенты Приватбанка массово переходят в российские банки на Украине: обзор
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
03.02.17
Киев готовит встречу Порошенко с Трампом и ввод в Донбасс «голубых касок»
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.02.17
Сергей Лавров и Делси Родригес 6 февраля проведут переговоры в Москве
МоскваРоссия Отношения России и Венесуэлы Политика
NB!
03.02.17
Музею в парке — нет! Махачкалинцы не дали начать стройку
МахачкалаРоссия Незаконное строительство и самозахваты земель Общество
NB!
03.02.17
В феврале на Украине могут остановиться все ТЭС и ТЭЦ из-за блокады ДНР
КиевУкраина Гражданская война на Украине Экономика
NB!
03.02.17
Ждет ли Бразилию новый импичмент?
БразилиаБразилия Бразилия: импичмент президента и его последствия Политика
NB!
03.02.17
«Газпром» торопится построить Nord Stream-2 ради преимущества перед Киевом»
МоскваРоссия Северо-Европейский газопровод (Nord Stream) Экономика
NB!
03.02.17
Сергей БеловThe National Interest: Является ли Россия угрозой для США?
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
03.02.17
Трамп решил вооружить курдов на севере Сирии
ВашингтонСША Курдистан Политика
NB!
03.02.17
Сергей Гуркин«Блицкриг майдана»: золотые пули и завозной народ
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.02.17
Лукашенко поручил возбудить уголовное дело против главы Россельхознадзора
МинскБелоруссия Контрабанда продовольствия из Белоруссии в Россию Политика
NB!
03.02.17
Лукашенко обвинил Россию в нарушении межгосударственного договора о границе
МинскБелоруссия Союзное государство России и Белоруссии Политика
NB!
03.02.17
Яков РудьУкраина incognita: убийства
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.02.17
Скоропалительное бегство миссии ОБСЕ из Донецка попало на видео
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.02.17
СКР возбудил уголовное дело по факту гибели населения Донецка
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.02.17
Лукашенко: «Пора забывать об этих терминах — льготы, бесплатно»
МинскБелоруссия Экономический кризис в Белоруссии Экономика
NB!
03.02.17
В России может появиться общедоступная база педофилов
МоскваРоссия Убийства и жестокое обращение с детьми Общество
NB!
03.02.17
Кубань ищет инвесторов для платного тоннеля на трассе Майкоп – Туапсе
КраснодарРоссия Развитие автотранспортной инфраструктуры Экономика
NB!
03.02.17
Не ради искусства: МИД РФ рассчитывает на «выстрел» миссии ОБСЕ на Украине
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.02.17
Станислав ТарасовСША пытаются разорвать альянс России, Ирана и Турции
МоскваРоссия Противостояние Ирана и США Политика
NB!
03.02.17
Граждане РФ категорически против наркотиков, но не прочь ругнуться матом
МоскваРоссия Наркомания, наркоторговля и борьба с ними Общество
NB!
03.02.17
Италия: «Белоруссия ссорится с Россией и смотрит в сторону Китая»
РимИталия Белорусско-китайские отношения Политика
ещё главное