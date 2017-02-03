Ярославский бизнес-омбудсмен обеспокоен ситуацией вокруг ЯроблЕИРЦ

Ярославль, , 16:16 — REGNUM Уполномоченный по правам предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров считет, что беспокойство руководителей Управляющих компаний региона о создании Регионального информационно-расчетного центра нужно донести до врио губернатора Дмитрия Миронова.

Уполномоченный по правам предпринимателей в Ярославской области озвучил свою позицию по созданию Регионального информационно-расчетного центра. Как ранее сообщало ИА REGNUM директора 15 управляющих компания из Рыбинска и Переславля-Залесского обратились в прокуратуру, региональному бизнес-омбудсмену, Управлению ФАС по Ярославской области, и главному жилищному инспектору России с требованием разобраться в ситуации с созданием ИРЦ. Они заявляют о давлении со стороны представителей Правительства Ярославской области, которые настоятельно рекомендуют им заключить договор с АО «ЯроблЕИРЦ». Речь идет о начислении квартплаты, печати и доставки квитанций, а также других расчетно-информационных услугах.

2 февраля данный вопрос обсудили на рабочей группе Ярославского регионального отделения Общероссийского Народного Фронта. По итогам заседания бизнес-омбусмен Альфир Бакиров опубличил свою позицию по данному вопросу.

«Есть два основных вопроса, связанных с его созданием, которые мне задают на собраниях жители и предприниматели: во-первых, это процент, который придется платить за услуги, предоставляемые областным центром: 3,9% вместо 1%, который сейчас платят управляющие компании за услуги местных расчетно-кассовых центров. По итогам года это приведет к серьезному увеличению расходов управляющих и ресурсоснабжающих компаний — десятки и сотни миллионов рублей. Жители высказывают серьезную обеспокоенность тем, что все эти расходы в конечном итоге лягут на их плечи. У предпринимателей сомнение также вызывает и форма собственности этого ИРЦ. Он создан на базе частной организации, существующей менее полугода. И это не может не вызывать беспокойство у участников процесса, поскольку обороты управляющих компаний исчисляются миллиардами рублей. Соответственно, должны быть гарантии, что деньги в один момент не исчезнут со счетов», — заявил Альфир Бакиров.

Бизнес-омбудсмен так же отметил, что необходимо дождаться оценки, которую даст данной ситуации прокуратура Ярославской области, которая начала проверку по обращению предпринимателей. Альфир Бакиров считает, что если бы данный рассчетный центр был создан Правительством области, то это вызвало бы меньше вопросов и у представителей Управляющих компаний, и у жителей региона.

«Если бы ИРЦ был организован Правительством Ярославской области и появилась субсидиарная ответственность всех участников процесса — то вопросов точно было бы меньше. Это вызвало бы доверие и со стороны жителей, и со стороны УК, так как обеспечило бы прозрачность в проведении платежей за жилищно-коммунальные услуги», — резюмирует Альфир Бакиров.

Уполномоченный по правам предпринимателей Ярославской области так же заявил, что все спорные моменты по созданию регионального информационно-расчетного центра необходимо сообщить временно исполняющему обязанности губернатора Ярославской области Дмитрию Миронову.

Между тем, как сообщает официальный портал Правительства Ярославской области, региональные власти планируют уже в этом году полностью внедрить новую систему оплаты услуг ЖКХ на территории всей области. Квитанции ЯроблЕИРЦ уже получили жители Тутаева и Переславля-Залесского, а Ярославле центр должен заработать в марте.

Читайте ранее в этом сюжете: Ярославское правительство «изобрело велосипед»