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РФ и Узбекистан подписали протокол о соблюдении фитосанитарных требований

Экономика
Обе страны готовы увеличить поставки сельскохозяйственной продукции

Москва, 3 февраля 2017, 16:06 — REGNUM  Россия и Узбекистан подписали протокол о соблюдении фитосанитарных требований при ввозе на территорию нашей страны узбекской плодоовощной продукции высокого фитосанитарного риска. Он закрепляет взаимодействие между фитосанитарными службами России и Узбекистана в области карантина растений, сообщили в Минсельхозе РФ.

Кроме того, в ходе встречи министра сельского хозяйства Российской Федерации Александра Ткачева и с министром внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан Элёром Ганиевым стороны обсудили вопросы развития двусторонней торговли сельхозпродукцией и продовольствием.

Отмечены положительные результаты в развитии взаимодействия между Россией и Узбекистаном по вопросам увеличения поставок сельскохозяйственной продукции. По итогам 2016 года товарооборот сельхозпродукцией между странами вырос почти на 20% и составил 398 млн долларов (в 2015 году — 334 млн долларов). В том числе экспорт в Узбекистан составил 284,8 млн долларов, а импорт в Россию — 113,7 млн долларов.

«Россия заинтересована в увеличении поставок зерна, рыбы и рыбопродуктов, семенного картофеля, семян сои, а также кондитерских изделий в Узбекистан. Российские сельхозпроизводители готовы в разы увеличить поставки сахара и масложировой продукции в Узбекистан», — отметил Ткачев.

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