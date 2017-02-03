Из-за приостановки решения ЕК: Россия наращивает транзит газа через Украину

Пока менее чем на 2%. При этом ранее отмечалось, что «Газпром» сократил поставки газа в ЕС по «Северному потоку» более чем на 20%

Киев, , 17:16 — REGNUM Транзит российского газа через Украину увеличивается. Согласно данным словацкой компании Eustream, «Газпром» уже сегодня, 3 февраля, может нарастить объем транзита газа через украинскую территорию на 1,8%.

Отмечается, что недавно объем прокачки через газоизмерительную станцию (ГИС) «Вельке Капушаны», которая находится на границе Словакии и Украины, составил 152,999 млн кубометров газа в сутки. Однако уже в пятницу этот показатель может вырасти до 155,693 млн кубометров.

Наращивание транзита через Украину связано с тем, что в феврале 2017 года вступил в силу судебный запрет ЕС. Европейский суд временно приостановил решение Еврокомиссии о максимальной загрузки отвода «Северного потока» OPAL.

Дело в том, что на протяжении многих лет ЕК не давала «Газпрому» разрешение на увеличение мощностей OPAL, однако в октябре 2016, наконец, согласилась это сделать. До этого российский газовый холдинг имел доступ лишь к 50% мощностей. Тогда российская газовая компания практически сразу же воспользовалась разрешением и нарастила поставки по этому маршруту. Транзит через Украину сократился примерно на 19%, транзит через Польшу не пострадал. Против этого решения стали протестовать Польшу и Украина. В итоге польская газовая компания подала иск относительно соответствующего решения ЕК — наращивание «Газпромом» мощностей было приостановлено.

Ранее ИА REGNUM писало, что в текущем месяце «Газпром» сократит поставки в Европу по газопроводу «Северный поток» и его отводу OPAL более чем на 20%. Это решение было связано с судебным запретом, о котором говорится выше. Однако отмечалось, что «Газпром», несмотря на то, что решил уменьшить поставки газа по «Северному потоку», не планирует наращивать транзит своего газа через Украину. Сейчас мы видим, что увеличение перекачки газа через Украину все же произошло, но не в большом объеме.

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Согласно данным «Укртрансгаза», зимой 2017 года через украинскую газотранспортную система было транспортировано 8,9 млрд кубометров природного газа из РФ для европейских покупателей, что на 38% или 2,5 млрд кубометров больше характеристик сходного периода 2016 года.

В 2016 году через Украину в ЕС было поставлено в общей сложности около 82,2 млн кубометров, что на 23% больше, чем за аналогичный период 2015 года, свидетельствуют данные «Укртрансгаза».

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