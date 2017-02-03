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Дмитрий Рогозин посетил НПО «Сатурн» в Ярославской области

Экономика
Обсуждались вопросы исполнения гособоронзаказа
НПО «Сатурн»
Иллюстрация: Yarregion.ru
НПО «Сатурн»

Рыбинск, Ярославская область, 3 февраля 2017, 15:50 — REGNUM  3 февраля в Ярославскую область прибыл с рабочим визитом заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Рогозин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Правительстве Ярославской области. Вместе с врио губернатора Ярославской области Дмитрием Мироновым Рогозин посетил НПО «Сатурн» в Рыбинске, которое производит авиационные двигатели для гражданской и военной авиации.

«Те задачи, которые были поставлены Президентом России в рамках программы импортозамещения, на предприятии выполняются по плану и четко. Наша главная цель — это производство качественных и надежных двигателей. Для этого необходимо внедрять в производство самые современные технологии. Что мы и делаем», — сказал Дмитрий Рогозин.

На предприятии Дмитрия Рогозина встречали генеральный директор АО «ОДК» Александр Артюхов и заместитель генерального директора — управляющий директор ПАО «НПО «Сатурн» Виктор Поляков.

В ходе визита состоялось рабочее совещание, на котором стороны рассмотрели текущее состояние реализации основополагающих программ «Сатурна». Также обсуждались вопросы производства газотурбинных двигателей и агрегатов в рамках исполнения государственного оборонного заказа и программ импортозамещения, обеспечения заказов военной и гражданской техники.

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Импортозамещение
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