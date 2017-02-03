Правительство РФ утвердило создание компании «Атом-ТОР»

Москва, , 15:46 — REGNUM Постановлением правительства России утверждено создание компании «Атом-ТОР», которая будет управлять территориями социально-экономического развития на базе российских закрытых «атомных» городов, соответствующее постановление кабинета министров опубликовано в пятницу на официальном портале правовой информации.

В настоящее время в России есть 10 ЗАТО Росатома: Саров (Нижегородская область), Озерск, Трехгорный, Снежинск (все — Челябинская область), Железногорск, Зеленогорск (оба — Красноярский край), Лесной, Новоуральск (оба — Свердловская область), Заречный (Пензенская область) и Северск (Томская область). По планам Росатома, создание в этих городах территорий опережающего развития (ТОР) будет способствовать их развитию, сообщается на официальном портале правовой информации.

Для реализации проектов ТОР в атомградах Росатомом ранее была создана компания «Атом-ТОР». В «атомных» ЗАТО идет активная работа по подготовке и направлению в правительство РФ заявок на получение статуса ТОР.

В соответствии с законодательством, компаниям-резидентам ТОР предоставляется особый правовой режим осуществления предпринимательской деятельности, в том числе установление режима свободной таможенной зоны и льготного налогообложения на 10-летний период.

Ранее правительством был подготовлен проект постановления о компании, которая займется управлением этими ТОР. В апреле 2015 года совет директоров АО «Атомэнергопром» (входит в Росатом, консолидирует гражданские активы российской атомной отрасли) одобрил создание частного учреждения «Атом-ТОР» по сопровождению реализации территориальных проектов атомной отрасли РФ.

Согласно нынешнему постановлению, управляющей компанией будущих ТОР определено АО «Инфраструктура и Строительство РФЯЦ-ВНИИЭФ» (город Саров, Нижегородская область), 100% акций которой находятся в федеральной собственности. Права акционера этой компании от имени РФ осуществляет Министерство экономического развития.

В соответствии с постановлением, по предложению Минэкономразвития АО «Инфраструктура и Строительство РФЯЦ-ВНИИЭФ» переименовывается в АО «Атом-ТОР».