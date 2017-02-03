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Министр финансов Германии отверг критику США по поводу курса евро

Экономика
«Соединенные Штаты не разбираются» в делах ЕС
Евро
Alexas_Fotos
Евро

Берлин, 3 февраля 2017, 15:25 — REGNUM  Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле отверг критику со стороны администрации президента США Дональда Трампа по поводу курса евро, сообщает Reuters.

Высказывание главы Минфина ФРГ связано с заявлением главного советника Трампа по торговле Питера Наварро, который обвинил Германию в использовании «заниженного курса» евро для получения экономических преимуществ над США и своими партнерами по ЕС. В ответ на это Шойбле заметил, что некоторые советники Трампа не понимают, что монетарная политика ЕС не зависит от Германии.

«Это вопрос к кое-кому другому», — отметил Шойбле, ссылаясь на Европейский центральный банк. «Мы видим, что Соединенные Штаты не разбираются в наших внутренних делах», — добавил он.

Напомним, 31 января Наварро обвинил Германию в создании несправедливо заниженного курса евро, что, по словам советника Трампа, мешает принять американо-европейское соглашение о свободной торговле, переговоры по которому идут с 2013 года.

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