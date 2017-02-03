В ФССП прокомментировали схему отмывания средств через приставов

Внимание должно быть направлено на первичное звено — процесс заключения мирового соглашения или третейский суд

Москва, , 15:06 — REGNUM В Федеральной службе судебных приставов знакомы с проблемой легализации средств посредством исполнения судебных решений, однако считают, что называть приставов участниками мошеннической схемы неправильно. Проверка судебных постановлений в их компетенцию не входит — приставы обязаны лишь исполнить решения судов в соответствии с документами, пояснили в ведомстве «Российской газете».

Опрошенные изданием эксперты отметили, что проблема должна решаться на другом уровне. Внимание должно быть направлено на первичное звено — процесс заключения мирового соглашения или третейский суд.

«Надо тщательно проверять документы, изучать, на основании чего возник долг, какие были отношения между компаниями. На этом этапе вполне можно выявить попытку использовать правовые механизмы как прикрытие для сомнительных финансовых операций. Государство, конечно же, должно усилить здесь контроль», — отмечают специалисты.

Напомним, ранее издание «Коммерсантъ» описало новую процедуру, посредством которой мошенники отмывают средства. Речь идет о несколько измененной «молдавской» схеме, широко применявшейся в России в начале 2010-х годов. В схеме задействованы резидент и нерезидент РФ, которые договариваются о взыскании фиктивного долга через третейские суды или путем заключения мировых соглашений.

Суд принимает решение о взыскании средств со счета должника-резидента и в пользу истца-нерезидента и выдает исполнительный лист. С документом истец идет к судебным приставам, после чего в законном порядке деньги с счета должника переходят на счет ФССП, а затем — на счет взыскателя в зарубежном банке.

Таким путем, отмечает издание, в минувшем году из России было выведено более 16 млрд. рублей, при этом на такую схему приходится более 10% от объема выявленных за минувший год сомнительных операций. Суммы исков, участвующих в схеме, составляют от 0,4 до 6 млрд рублей, а признаки такой схемы имеют решения по искам на общую сумму свыше 37 млрд рублей.

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