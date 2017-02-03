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Шахтерам Ростовской области пока помогают углём

Экономика
Выплаты приостановлены
Шахтеры
Иллюстрация: Donland.ru
Шахтеры

Ростов-на-Дону, 3 февраля 2017, 15:03 — REGNUM  

Бывшим работникам обанкротившейся угледобывающей компании «Кингкоул» товарищи по цеху решили помочь углём. Как сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 3 февраля, 55 тонн топлива безвозмездно выделили шахта «Шерловская-Наклонная» (ОАО «Донуголь») и ООО «Флэш Энерджи».

Уточняется, что уголь будет передан социально не защищенным работникам и пенсионерам «Кингкоула». Списки были составлены инициативной группой горняков.

Это не первая помощь шахтёров Дона пострадавшим горнякам. Несколько сотен тонн топлива уже было отгружено. Но, по словам самих участников инициативной группы, это капля в море. Так как каждой семье необходимо минимум 5 тонн угля, чтобы не замерзнуть зимой. А жертв компании насчитывается более 2 тыс. человек.

О каких-либо денежных выплатах горнякам за последние два дня не сообщается.

Как уже сообщало ИА REGNUM, из 320 млн рублей донских горнякам выплачено 118 млн рублей. Деньги перечислены согласно спискам, составленным конкурсными управляющими шахт, входящих в состав «Кингкоула». Всего с 24 января по 1 февраля перед горняками был погашен долг в размере 48 млн рублей. В 2016 году ОАО «Региональная корпорация развития» уже направила угледобытчикам более 70 млн рублей.

Ранее по теме: Хроника выплат: шахтёрам Ростовской области перечислено 118 млн рублей

Читайте ранее в этом сюжете: Долги шахтёрам Ростовской области могут погасить в течение полугода

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