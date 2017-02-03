В 2017 году есть все шансы поднять реальные зарплаты — Путин

Москва, , 15:02 — REGNUM Президент России Владимир Путин обратил внимание губернатора Камчатского края Владимира Илюхина следить за показателями заработной платы — в 2017 году есть шансы добить их улучшения.

В ходе встречи Илюхин проинформировал о том, что регионе «есть некоторое снижение по заработной плате».

«Несмотря на то что мы ее повышаем в соответствии с нормативами, которые есть, у нас в прошлом году произошло некое снижение реальных заработных плат, примерно на уровень инфляции. В целом покупательская способность снизилась», — сказал губернатор.

Путин указал на необходимость «все-таки следить за этими показателями». «В этом году у нас все шансы есть не только восстановить утраченное, но и немножко приподняться», — отметил глава государства.

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