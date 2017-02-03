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В феврале на Украине могут остановиться все ТЭС и ТЭЦ из-за блокады ДНР

Экономика
5 февраля остановится Славянская ТЭЦ, потом все остальные

Киев, 3 февраля 2017, 15:00 — REGNUM  С 5 февраля на Украине из-за нехватки антрацитового угля будет остановлена работа всех ТЭС и ТЭЦ. Как сообщает 3 февраля пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации (ЛОВГА), об этом заявил зампредседателя ЛОВГА Юрий Клименко, передает ИА REGNUM.

По его словам, уже через два дня, 5 февраля, может остановиться Славянская тепловая электростанция. «В случае блокады вероятный такой сценарий: с 5 февраля — отключение Славянской ТЭС с замещением мощностями АЭС, 27 февраля — остановка Луганской ТЭС, прекращение поставок электричества на севере Луганской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что запасы антрацита на Славянской ТЭЦ составляют 80 тыс. тонн. Кроме того, отмечается, что средний уровень запаса углей на украинских ТЭЦ соответствует уровню 20 суток работ (до 16 февраля). При этом самый короткий срок поставки антрацита из ЮАР составляет 80 суток (17 апреля).

«Прогноз погоды на февраль подтверждает продолжение морозной погоды на Украине, что требует поддержания уровня сжигания угля», — говорится в сообщении.

Напомним, в конце января 2017 года украинские активисты частично заблокировали железнодорожное сообщение с ДНР и ЛНР. «Блокадники» грозят уничтожить магистрали в случае силового разгона.

Кроме того, 3 февраля в эфире телеканала «112 Украина» директор Авдеевского коксохимического завода (АКЗХ) Муса Магомедов заявил о вчерашнем артобстреле завода со стороны ВС ДНР. На предприятии перебиты эстакады, через которые идет электропитание.

«Работаем на прежнем уровне, на 30% нашей мощности. Добавить возможности нет… Бригады, которые планировали выйти вчера, не смогли попасть на линии. Сейчас появилась информация, что не смогли выйти и сегодня…. Вчера на завод прилетело и перебило эстакады, к которым идет питание на вторую часть завода. Если бы прилетело немножко левее, мы бы уже стояли. Поддержка есть. Нам наши коллеги отправляют много дизельного топлива. Сегодня 4 машины пришло. Все это топливо идет на машины ГосЧС. Сейчас работают волонтеры на выгрузку, раздачу продуктов», — сказал Магомедов.

По его словам, сохраняется угроза полной консервации завода. «Сейчас мы наполовину законсервированы. Угроза (полной консервации — прим. ИА REGNUM ), безусловно, остается. Это может быть в любой момент, это нельзя прогнозировать», — уточнил Магомедов.

Он также проинформировал, что люди вывозят своих детей из Авдеевки.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января в Авдеевке объявлено чрезвычайное положение (ЧС) в связи активизацией боев и угрозы гуманитарной катастрофы. За прошедшие сутки в Авдеевке в результате артобстрела со стороны ДНР погибли двое гражданских, трое жителей получили ранения. В частности, был ранен в глаз британский фотограф, его доставили в больницу им. Мечникова в Днепре. В штабе «АТО» подтвердили гибель четырех солдат ВСУ и ранении 17 военных.

Справка: АКХЗ — один из крупнейших в Европе (включая РФ) и крупнейший на Украине производитель коксовой продукции для металлургии. АКХЗ производит 30 видов коксовой и химической продукции, основной из которых является кокс доменный. Предприятие входит в состав Металлургического дивизиона Группы Метинвест.

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