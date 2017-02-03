Губернатор Камчатки просит Путина продлить программу по сейсмоусилению

Москва, , 14:55 — REGNUM Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин на встрече с президентом России Владимиром Путиным попросил продлить программу по сейсмоусилению зданий в регионе, сообщает Кремль.

«Программа востребована. Она в этом году фактически работает последний год, в 2018 году ее не будет. И мы, конечно, просили бы, чтобы эта программа была продолжена. Для нас она очень важна. Вы знаете, Камчатка — одна из самых сейсмоактивных территорий», — сказал губернатор.

Программа была принята в 2009 году, за этот период построено и отреставрировано порядка 200 тыс. квадратных метров жилья, сейсмоусилено 13 социальных объектов, построен практически новый микрорайон — Петропавловский, 35 многоэтажных домов, отметил Илюхин.

В регионе на реализацию программы возлагают большие надежды. «Таких зданий в Петропавловске порядка полутора тысяч, которые требуют или сейсмоусиления, или сноса и строительства новых объектов», — указал губернатор.

«Поэтому я с такой просьбой обращаюсь, чтобы все-таки необходимые указания министерству строительства и, кроме того, министерству экономики и министерству финансов были даны, с тем чтобы программа продолжила свою работу у нас на Камчатке в том числе», — сказал Илюхин.

Читайте развитие сюжета: В 2017 году есть все шансы поднять реальные зарплаты — Путин