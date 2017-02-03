В Дагестане «заставили» трудоустроиться более 56 тысяч человек

Всего в 2016 году было выявлено более 67 тысяч лиц, получавших серую зарплату

Махачкала, , 14:45 — REGNUM Более 56 300 жителей Дагестана были вынуждены официально оформить свои отношения с работодателями в прошлом году. Всего в ходе мероприятий по выявлению лиц, получающих заработную плату в конвертах, было установлено 67 500 человек, сообщили ИА REGNUM 3 февраля в пресс-службе Министерства экономического развития республики.

Кроме того, в рамках проекта «Обеление» экономики» были выявлены 6584 предпринимателя, которые занимались бизнесом без необходимой регистрации в налоговых органах. Уже в прошлом году были поставлены на налоговый учет более половины из них — 3439 человек.

Кроме того, в рамках этого же проекта «Обеление» экономики» осуществлялась работа по расширению налоговой базы. По имущественным налогам в 2016 году были актуализированы данные и оформлены права собственности на 70,3 тыс. земельных участков и 54,2 тыс. объектов капитального строительства. В государственный кадастр недвижимости дополнительно внесены сведения о 63,5 тыс. земельных участках и 54,2 тыс. объектах капитального строительства.

По итогам проверок в этой сфере к административной ответственности привлечено 2260 человек. Это позволило привлечь в бюджет дополнительно в виде налогов 21,6 млн рублей.

Также по теме: В Дагестане выявили 46 тысяч человек, получающих «серую» зарплату

Дагестан возглавил список регионов России с самой маленькой зарплатой

Как сообщало ИА REGNUM, за 2015 год в Дагестане было выявлено почти вдвое меньше «нелегалов», работавших по серым схемам. Из 39,5 тыс. человек, выявленных в ходе мероприятий по борьбе с неформальной занятостью, были официально трудоустроены более 21,7 тыс. работников.