Украинский госдолг вырос в 2016 году на 8% — до 81,8% ВВП

Если считать в национальной валюте, госдолг вырос на 22,7%

Киев, , 14:29 — REGNUM Государственный долг Украины к концу 2016 года вырос на 8,3% по сравнению с показателем начала 2016 года. Об этом говорится в статистических данных министерства финансов Украины.

Общая сумма государственного и гарантированного долга страны к концу года составила $70,97 млрд (1,930 трлн гривен), долг за истекший год вырос на $5,47 млрд. Внешний долг государства составил $45,60 млрд, внутренний — $25,37 млрд.

Если считать в национальной валюте, госдолг вырос на 22,7% — на 357,58 млрд грн. По данным Минфина Украины, причинами роста стало финансирования госбюджета за счет государственных заимствований, а также решение о капитализации Приватбанка.

Сумма госдолга не превышает предел, установленный в бюджете страны — 1,946 трлн грн. На конец 2016 года госдолг составляет 81,8% ВВП Украины.