Пятница, 03 Февраля 2017 года
14:47:12 МСК

Тульская область сумела сохранить рабочие места благодаря Минобороны

Экономика
«Регион заинтересован в дальнейшем увеличении гособоронзаказа»

Тула, 3 февраля 2017, 14:24 — REGNUM  Тульской области удалось сохранить рабочие места на градообразующих предприятиях региона во многом благодаря поддержке министерства обороны. Об этом сказал глава региона Алексей Дюмин на совещании под председательством главы Минобороны Сергея Шойгу в Туле 3 февраля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы облправительства.

«Регион заинтересован в дальнейшем увеличении гособоронзаказа, позволяющего создать новые рабочие места и нарастить налоговые поступления», — подчеркнул Алексей Дюмин.

Читайте также: Шойгу считает, что кадровый состав предприятий ВПК надо омолаживать

По словам губернатора, в связи с принятием новой редакции Федерального закона о гособоронзаказе у тульских оборонщиков накопилось значительное количество вопросов по организации финансовых расчетов. «Большинство из них было своевременно решено, и мы не потеряли темпов на старте выполнения гособоронзаказа», — сообщил Алексей Дюмин.

На совещании также обсуждалась возможность сохранения госзаказов для тульских предприятий на 2016 год.

Ранее, как сообщало ИА REGNUM, Алексей Дюмин связал рост объемов производства в регионе в 2016 году именно с большим объемом заказов оборонной отрасли. Он также призвал выходить на более долгосрочные контракты — до пяти лет.

Читайте ранее в этом сюжете: Пора переходить к долгосрочным контрактам в ОПК — тульский губернатор

Читайте развитие сюжета: На тульских предприятиях создадут научно-производственные роты

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Военно-промышленный комплекс
Главное сегодня
NB!
03.02.17
В Совфеде призвали не накалять отношения между Россией и Белоруссией
МоскваРоссия Союзное государство России и Белоруссии Политика
NB!
03.02.17
«Газпром» торопится построить Nord Stream-2 ради преимущества перед Киевом»
МоскваРоссия Северо-Европейский газопровод (Nord Stream) Экономика
NB!
03.02.17
Сергей БеловThe National Interest: Является ли Россия угрозой для США?
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
03.02.17
Трамп решил вооружить курдов на севере Сирии
ВашингтонСША Курдистан Политика
NB!
03.02.17
Сергей Гуркин«Блицкриг майдана»: золотые пули и завозной народ
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.02.17
Лукашенко поручил возбудить уголовное дело против главы Россельхознадзора
МинскБелоруссия Контрабанда продовольствия из Белоруссии в Россию Политика
NB!
03.02.17
Сводка боев в Донбассе: После удара «Ураганом» в Донецке закрыли все школы
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.02.17
Яков РудьУкраина incognita: убийства
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.02.17
Скоропалительное бегство миссии ОБСЕ из Донецка попало на видео
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.02.17
СКР возбудил уголовное дело по факту гибели населения Донецка
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.02.17
Лукашенко: «Пора забывать об этих терминах — льготы, бесплатно»
МинскБелоруссия Экономический кризис в Белоруссии Экономика
NB!
03.02.17
В России может появиться общедоступная база педофилов
МоскваРоссия Убийства и жестокое обращение с детьми Общество
NB!
03.02.17
«Рубль ещё верит в сказки»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
03.02.17
Не ради искусства: МИД РФ рассчитывает на «выстрел» миссии ОБСЕ на Украине
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.02.17
Станислав ТарасовСША пытаются разорвать альянс России, Ирана и Турции
МоскваРоссия Противостояние Ирана и США Политика
NB!
03.02.17
Граждане РФ категорически против наркотиков, но не прочь ругнуться матом
МоскваРоссия Наркомания, наркоторговля и борьба с ними Общество
NB!
03.02.17
Италия: «Белоруссия ссорится с Россией и смотрит в сторону Китая»
РимИталия Белорусско-китайские отношения Политика
NB!
03.02.17
Максим ИсаевСША навредят своей репутации, отменив санкции против РФ – FP
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
03.02.17
«Вредная инициатива»: сибиряки о запрете «встреч с депутатами»
НовосибирскРоссия Региональное законодательство Политика
NB!
03.02.17
«Пополнение бюджета за счёт трудящихся»: На Колыме урезали соцподдержку
СусуманМагаданская областьРоссия Регионы России в условиях финансового кризиса Экономика
NB!
03.02.17
Глава Узбекистана распорядился выплачивать зарплаты и пенсии наличными
ТашкентУзбекистан Экономика Узбекистана Экономика
NB!
03.02.17
Модест Колеров, Олег Айрапетов, Фёдор ГайдаИсторики в ИА REGNUM о Февральской революции 1917 года в России
МоскваРоссия Диалоги об истории Политика
ещё главное