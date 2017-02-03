Тульская область сумела сохранить рабочие места благодаря Минобороны

Тула, , 14:24 — REGNUM Тульской области удалось сохранить рабочие места на градообразующих предприятиях региона во многом благодаря поддержке министерства обороны. Об этом сказал глава региона Алексей Дюмин на совещании под председательством главы Минобороны Сергея Шойгу в Туле 3 февраля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы облправительства.

«Регион заинтересован в дальнейшем увеличении гособоронзаказа, позволяющего создать новые рабочие места и нарастить налоговые поступления», — подчеркнул Алексей Дюмин.

Читайте также: Шойгу считает, что кадровый состав предприятий ВПК надо омолаживать

По словам губернатора, в связи с принятием новой редакции Федерального закона о гособоронзаказе у тульских оборонщиков накопилось значительное количество вопросов по организации финансовых расчетов. «Большинство из них было своевременно решено, и мы не потеряли темпов на старте выполнения гособоронзаказа», — сообщил Алексей Дюмин.

На совещании также обсуждалась возможность сохранения госзаказов для тульских предприятий на 2016 год.

Ранее, как сообщало ИА REGNUM, Алексей Дюмин связал рост объемов производства в регионе в 2016 году именно с большим объемом заказов оборонной отрасли. Он также призвал выходить на более долгосрочные контракты — до пяти лет.

Читайте ранее в этом сюжете: Пора переходить к долгосрочным контрактам в ОПК — тульский губернатор

Читайте развитие сюжета: На тульских предприятиях создадут научно-производственные роты