«Газпром» торопится построить Nord Stream-2 ради преимущества перед Киевом»

Москва, , 14:33 — REGNUM «Газпром» торопится реализовывать свой проект «Северный поток-2» по дну Балтийского моря в Германию. Тем более, что в 2019 году заканчивается контракт между Россией и Украиной по поводу транзита российского голубого топлива, и «Газпром» хочет быть в выгодных переговорных условиях. Об этом заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в интервью ИА REGNUM.

По словам эксперта, европейские компании не потеряли интерес к проекту «Северный поток-2». Подтверждением эту служит, например, то, что ранее ЕК разрешала «Газпрому» увеличить загрузку ответвления «Северного потока» OPAL. К тому же физически реализация «Северного потока-2» уже началась.

«Просто «Газпром» спешит, потому что в 2019 году заканчивается контракт на транзит газа через Украину. И вот к этому сроку «Газпром» хочет построить альтернативный маршрут для того, чтобы во время переговоры, например, о продлении возможных поставок на Украину, иметь наиболее выгодное положение. Поэтому я думаю, что он очень спешит. Ему нужно реализовывать проект», — отметил аналитик, отвечая на вопрос о том, что в 2017 году «Газпром» вложит 111 млрд рублей в строительство газопровода, что в полтора раза больше, чем ранее планировалось.

Также ранее ИА REGNUM сообщало, что 1 февраля этого года «Газпром» приобрел еще 50% Nord Stream 2 AG, предприятия, созданного для планирования, строительства и дальнейшей эксплуатации газопровода «Северный поток-2». Российская компания выкупила 50% долю у компании Gazprom Gerosgaz Holdings B.V. Таким образом, «Газпром», стал стопроцентным владельцев Nord Stream 2 AG. Сумма сделки составила 30 млн швейцарских франков.

Как отметил ведущий аналитик ФНЭБ, это событие является технической частью решения, которое было принято ранее. Так, «Газпром» уже владел 50% долей Nord Stream 2 AG, когда польский регулятор заблокировал создание совместного предприятия. Остальные 50% российская компания хотела разделить между своими партнерами. Но так как суд запретил это делать, было объявлено, что компания-оператор морской части «Газпром» будет владеть единолично. Поэтому сейчас, по сути, произошло закрытие сделки.

«Здесь вопрос появляется в том, в каком формате европейцы будут принимать участие в этом проекте. Они, по идее, должны взять на себя теперь строительство сухопутной части этого проекта: расширение OPAL и других газопроводов, которые будут на территории Евросоюза. Потому что «Газпром» по нормам Третьего энергопакета не имеет права там владеть долей большой. Поэтому здесь это, скорее, результат переформатирования этого проекта. Вот от СП он приходит к разделениям, можно сказать, по географии: морскую часть берет на себя, а сухопутную оставляет европейцам», — пояснил Игорь Юшков.

Он отметил, что сухопутная часть — это самый большой вопрос, так как непонятно, в каком формате европейские компании будут строить ее. По нормам Третьего энергопакета, «Газпром» просто должен проинформировать Еврокомиссию о том, что построить трубы к границам ЕС к определенному времени. А Евросоюз, в свою очередь, должен на собственные деньги построить инфраструктуру.

Однако проблема заключается в следующем: ЕС не будет выполнять нормы собственного законодательства, ссылаясь на то, что нет подзаконных актов о механизме финансирования этой строки Третьего энергопакета. В этом случае «Газпрому» приходится брать организаторскую часть на себя и договариваться с европейскими компаниями о том, как они будут финансировать «Северный поток-2» на территории Германии и других стран Евросоюза.

«Поэтому думаю, надо смотреть, как они будут выстраивать отношения с европейцами в рамках сухопутного газопровода. Считаю, что «Газпром» должен браться и дирижировать тем, в каком формате европейцы должны финансировать расширение газопроводной сети», — подытожил аналитик.