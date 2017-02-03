Пора переходить к долгосрочным контрактам в ОПК — тульский губернатор

Тула, , 14:06 — REGNUM Благодаря загруженности оборонных предприятий Тульская область вышла в число регионов-лидеров роста объемов промышленного производства. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона, заявил губернатор Алексей Дюмин на совещании, которое провел 3 февраля в Туле министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Первым пунктом визита Сергея Шойгу в регион стало научно-производственное объединение «Сплав» (входит в госкорпорацию «Ростех» и специализируется на выпуске реактивных и тяжелых огнеметных систем). Ход модернизации предприятия позже обсуждался на совещании с участием представителей Ростеха, руководства НПО «Сплав» и органов военного управления оборонного ведомства.

Сергей Шойгу, в частности, подчеркнул, что выполнение госооборонзаказа является приоритетным направлением работы, а поэтому важно наращивать темпы. «В цехах, не останавливая производства, идет монтаж нового оборудования. В связи с модернизацией ни объемы, ни сроки пересматривать мы не будем, а если будем, то в сторону увеличения объемов и сокращения сроков», — заявил Сергей Шойгу.

Глава региона Алексей Дюмин, в свою очередь, отметил, что именно благодаря крупным военным заказам промышленное производство в Тульской области по итогам 2016 года показало рост в 12,6%, выйдя в лидеры среди регионов по этому показателю. В числе предприятий, которые за последний год существенно увеличили объемы производства — КБ приборостроения имени академика Шипунова, НПО «СПЛАВ», «Туламашзавод».

«Регион заинтересован в дальнейшем увеличении гособоронзаказа, позволяющего создать новые рабочие места и нарастить налоговые поступления», — сказал губернатор.

На совещании отмечалось, что в течение года по обращениям ряда предприятий поднимались вопросы о сохранении государственных заказов на 2017 и последующие годы. В настоящий момент удалось сохранить рабочие места на градообразующих предприятиях региона.

Глава региона также высказал предложение о переходе к долгосрочным контрактам на поставку военно-технической продукции — сроком не менее пяти лет. Такой подход позволит установить устойчивую кооперацию между предприятиями ОПК, а также позволит обеспечить долгосрочное финансирование производственных планов и программ.

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Глава региона также сообщил, что в ближайшее время завершатся подготовительные мероприятия по формированию научно-производственных рот на базе ведущих тульских оборонных предприятий. «Это позволит сохранить и вырастить научные кадры в интересах развития научно-технического потенциала предприятий ОПК нашего региона, и создать новейшие образцы вооружения и военной техники для Вооруженных Сил России», — подчеркнул Алексей Дюмин.

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