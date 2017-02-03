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Лукашенко допустил возможность отмены декрета «о тунеядцах»

Экономика
Неоднозначный декрет может быть отменён в будущем, но пока «нет оснований раскручивать эту тему», заявил Александр Лукашенко

Минск, 3 февраля 2017, 14:05 — REGNUM  Александр Лукашенко не исключает возможности отмены декрета от 2015 года «О предупреждении социального иждивенчества». Об этом он заявил 3 февраля на пресс-конференции для белорусских и зарубежных СМИ.

«Этот декрет работает года два-три. Давайте поживём. Если мы с вами придём к одному непреклонному выводу, что это анахронизм и он не нужен, мы его отменим. Не спешите. Может, он ещё много полезного привнесёт в нашу жизнь», — сказал глава республики.

Лукашенко обратил внимание, что декрет в первую очередь нацелен на тех, кто нигде не работает и не участвует в финансировании госрасходов, однако живёт не по средствам и пользуется всеми благами, например, бесплатным образованием и медицинской помощью.

«Мы подталкиваем их к тому, чтобы они работали. И мы же не заставляем работать, но получаешь услугу — заплати», — подчеркнул он.

Президент Белоруссии напомнил, что недавно в документ были внесены изменения, и теперь местные органы власти вправе освободить гражданина от уплаты налога, если человек попал в трудную жизненную ситуацию. «Нет оснований сегодня дальше раскручивать эту тему», — заключил Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, декрет «О предупреждении социального иждивенчества», известный также как «декрет о тунеядцах», был подписан Александром Лукашенко 2 апреля 2015 года и вступил в силу с 1 января 2015 года. Документ предусматривает взимание специального сбора с безработных и иностранцев.

Проект «декрета о борьбе с тунеядством» прорабатывался несколько лет и был подготовлен в конце 2014 года с участием различных министерств (прежде всего — МВД) и передан в Администрацию президента. По мнению лидера Белорусского Конгресса демократических профсоюзов (БКДП) Александра Ярошука, подписанный Александром Лукашенко декрет «о тунеядцах» является абсурдным и нарушающим права человека.

Реализация «декрета о тунеядцах» в Белоруссии экспертами оценивается неоднозначно. Изначально предполагалось, что затраты на реализацию данной инициативы превысят экономический эффект. Белорусский опыт борьбы с «тунеядством» плохо изучен, что не мешает ряду деятелей в России продвигать аналогичную инициативу через Государственную думу.

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