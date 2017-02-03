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«В 2017 году ключевая ставка ЦБ будет снижена до 8,5-9%»

Экономика
Первого снижения можно ожидать будет на большом заседании Банка России 24 марта, заявил эксперт

Москва, 3 февраля 2017, 14:01 — REGNUM  Российский регулятор продолжает курс на смягчение денежно-кредитной политики, но темпы снижения ставки замедлились. В 2015 году ставка была снижена на 6%, а в 2016 году на 1%. В 2017 году ставка будет снижена 2 или 3 раза. При этом на конец года она окажется на уровне 8,5−9%, заявил корреспонденту старший аналитик Альпари Роман Ткачук.

По его мнению, «на текущий момент Центробанку важно сохранить пространство для манёвра на будущее. Скорее всего, первого снижения будет на большом заседании 24 марта, после которого состоится пресс-конференция Эльвиры Набиуллиной».

«Для Банка России приоритетным моментом остаётся контроль за уровнем инфляции. При этом вопросы стимулирования экономического роста (через снижение ставок) отходят на второй план. Отметим, что регулятору действительно удалось добиться замедления инфляции. В 2016 году инфляции составила 5,38% — это соответствует заявленным ранее оценкам. На 2017 год ориентир по индексу потребительских цен более жёсткий — 4%, добиться его будет сложнее. Многое будет зависеть от инфляции за январь-февраль (по данным Росстата инфляция за январь составила 0,6%), — пояснил Ткачук.

«Определённую обеспокоенность у Центробанка вызывает усилившийся рубль. Регулятор уже объявил, что с 7 февраля по 6 марта будет покупать валюту на 6,3 млрд рублей в день. Для валютного рынка не очень большой объём, но это позволит пополнить валютные резервы и немного скорректировать курс рубля», — считает эксперт.

Напомним, 3 февраля в ходе заседания Центробанк России ожидаемо оставил ключевую ставку на уровне 10%. Более того, ЦБ отметил, что потенциал снижения ставки в I полугодии 2017 года снизился. Курс рубля отреагировал на эту новость спокойно, курс пара USD/RUB откатился к 59,3.

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Ключевая ставка Банка России
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