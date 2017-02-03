«ЦБ, как и ФРС, предпочитает не будоражить рынки»

Москва, , 13:43 — REGNUM Решение снизить ставку было бы равносильно созданию условий для дальнейшего укрепления рубля, чего не могут себе позволить сейчас монетарные власти. Об этом заявил корреспонденту 3 февраля ведущий аналитик AMarkets Артем Деев, комментируя решение ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 10%.

«Последняя риторика российских монетарных властей позволяет сделать довольно простой и однозначный вывод: все усилия, которые в дальнейшем станут предприниматься соответствующими ведомствами, будут направлены на недопущение дальнейшего укрепления рубля. Инициативы Минфина по возобновлению валютных интервенций, а также высокопарная речь о необходимости 10% девальвации — это как раз и есть очевидные сигналы, что рубль достиг своего локального максимума», — объяснил эксперт.

Учитывая это обстоятельство, действия ЦБ в этой связи также довольно предсказуемы, уверен Деев. «Решение снизить ставку будет равносильно созданию условий для дальнейшего укрепления российской валюты, чего планируют избегать, решение увеличить также маловероятно, поскольку на фоне отчета по ВВП России, напомнившего всем о продолжающейся рецессии, текущая ключевая ставка и так высока для активизации процессов кредитования», — полагает эксперт.

В нынешних условиях ЦБ, как и ФРС США, предпочитает не будоражить рынки и сохранит денежно-кредитную политику без изменений, указывает Деев.

На заседании Совета директоров ЦБ 3 февраля было принято решение о сохранении ключевой ставки на уровне 10%.

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