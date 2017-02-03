«В перспективе ЦБ готов понижать ставку»

Москва, , 13:40 — REGNUM Низкая инфляция и вероятность ослабления санкционного режима в отношении России — это те факторы, которые позволят ЦБ снизить ключевую ставку в ближайшей перспективе. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 3 февраля директор инвестиционного фонда UCP Андрей Марченко, комментируя решение ЦБ оставить ключевую ставку на прежнем уровне в 10%.

«Мы видим, что российский регулятор придерживается очень консервативной стратегии и будет ее придерживаться в будущем. Но вместе с тем есть определенная вероятность, что в ближайшей перспективе что регулятор примет более смелое решение, направленное на стимуляцию экономики», — прогнозирует эксперт.

Для такого прогноза существуют сразу же несколько предпосылок, убежден Марченко. «Во-первых, инфляция находится на достаточно низком уровне, и риски ее роста крайне невелики. Во-вторых, появилось первое представление о той политике, которую планирует реализовывать новый президент США Дональд Трамп, и существует небольшая вероятность ослабления санкционного режима в отношение РФ уже в ближайшее время», — подчеркивает аналитик

Кроме того, на заседании ФРС базовая процентная ставка была оставлена без изменений, напоминает он. «Перечисленные выше факторы позволяют предположить, что в среднесрочной перспективе ЦБ будет готов понижать ставку», — заключил эксперт.

На заседании Совета директоров ЦБ 3 февраля было принято решение о сохранении ключевой ставки на уровне 10%.

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