Лукашенко признался: Россия может сократить поставки нефти до 12 млн тонн

Минск, , 13:28 — REGNUM Ежегодная пресс-конференция главы белорусского государства не обошлась без сенсаций. По словам Александра Лукашенко, Россия обещает ещё на четверть сократить поставки нефти в Белоруссию. «До 16 (млн тонн — ИА REGNUM ) сократили, а теперь хотят до 12 сократить», — сказал белорусский лидер, отвечая на вопрос о взаимоотношениях с Россией.

Поделился Александр Лукашенко с белорусской общественностью и тем, как шли белорусско-российские переговоры на эту тему: «Как я могу это расценивать? Как издевательство. Я написал от руки Путину: не надо нам идти таким путем. Спор шел исключительно по газу. А они начали резать нефть. Разве это нормально, что две самые близкие республики начинают репу драть?»

По словам Александра Лукашенко, уже завтра вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко продолжит в Москве межправительственные переговоры с Россией по решению нефтегазового вопроса.

ИА REGNUM напоминает, что сокращение в 2016 году поставок нефти с 24 до 18 млн тонн негативно влияет на белорусский ВВП, который за 2016 год сократился на 2,6%. Соответственно, сокращение поставок нефти вдвое приведет к падению белорусского ВВП на 5−6%.

Читайте ранее в этом сюжете: Белоруссия подала иск против России за срыв поставок нефти