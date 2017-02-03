Центробанк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 10%

Такое решение принято на совете директоров ЦБ по процентной политике

Москва, , 13:35 — REGNUM Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 10% годовых. Такое решение принято сегодня, 3 февраля, на заседании Совета директоров, сообщается на сайте регулятора.

Принимая решение по ключевой ставке, Совет директоров Банка России исходил из того, что годовая инфляция продолжает снижаться в соответствии с прогнозом Банка России. Отчасти это обусловлено влиянием временных факторов — динамикой курса рубля и хорошим урожаем прошлого года.

Так, в декабре продолжилось замедление роста цен по всем основным группам товаров и услуг, а также снижение показателей месячной инфляции с исключением сезонности.

Кроме того, существенно замедлилась инфляция на рынке непродовольственных товаров. По оценке на 30 января, годовые темпы прироста потребительских цен сократились до 5,1% с 5,4% по итогам 2016 года.

Вместе с тем, риски того, что инфляция в 2017 году не достигнет целевого уровня 4%, сохраняются при снижении инфляционных рисков на среднесрочном горизонте.

С учетом изменения внешних и внутренних условий потенциал снижения ключевой ставки Банком России в I полугодии 2017 года уменьшился, отмечает регулятор.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что ЦБ вернется к вопросу о пересмотре ключевой ставки не ранее I—II квартала 2017 года.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 16 декабря 2014 года Центробанк РФ повысил ключевую ставку с 10,5% до 17% годовых. Это решение регулятор принял для того, чтобы ограничить негативные эффекты от ослабления курса национальной валюты. 30 января 2015 года регулятор понизил ставку с 17% до 15%, а затем с марта 2015 года по декабрь 2016 года она постепенно снижалась с 15% до 10%.

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