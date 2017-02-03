Суд продлил процедуру банкротства инициатора блокады Крыма

Симферополь, , 13:16 — REGNUM Процедура реализации имущества Ленура Ислямова, который является одним из инициаторов продовольственной блокады Крыма, продлена на полгода по решению Арбитражного суда города Москвы 30 января. Об этом корреспондент ИА REGNUM сообщает со ссылкой на решение суда.

С ходатайством о продлении срока реализации имущества (процедура была введена 18 июля 2016 года на шесть месяцев, и ее срок уже истек) в суд обратился финансовый управляющий должника. Он сообщил, что на данный момент не завершена реализация его имущества и не произведены расчеты с кредиторами. Суд принял решение продлить процедуру до 18 июля 2017 года.

Вместе с тем, 27 января в Арбитражный суд Москвы поступило требование ГУП РК «Крымэнерго» в размере 4845,85 рублей о включении в реестр требований кредиторов должника.

Как сообщало ИА REGNUM, Ислямов был признан банкротом в июле 2016 года. Инициировал банкротство Ислямова Сбербанк, подавший заявление в арбитраж 28 января 2016 года — речь шла о долге в 1,2 млрд рублей.

Ленур Ислямов до мая 2014 года занимал пост заместителя председателя совета министров Крыма. Позже УФСБ по Республике Крым и Севастополю возбудило в отношении Ислямова уголовное дело. Именно Ислямов стал инициатором блокады Крыма в 2015 году.

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