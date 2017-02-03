Федеральные средства на «Безопасные дороги» достанутся Самаре и Тольятти

Самара, , 13:15 — REGNUM Выделяемые в 2017 году из федерального бюджета 1,837 млрд рублей будут направлены на ремонт автомобильных дорог в Самаре и Тольятти, сообщает ИА REGNUM.

По информации пресс-службы облправительства, на ремонт региональных автодорог в Самаре — Волжское шоссе (5 км) и Красноглинское шоссе (10 км, начало работ), а также ремонт а/д «Самара-Волгоград"-Новокуйбышевск 2 (7,5 км, начало работ) будет направлено около 850 млн рублей.

На ремонт дорог местного значения в Самаре — ул. Венцека (1,11 км) и ул. Фрунзе (1,65 км) — около 190 млн рублей.

На ремонт 14 дорог местного значения в Тольятти (общая протяженность — 22,6 км) выделят около 800 млн рублей.

В настоящее время готовится аукционная документация, торги планируется провести в конце февраля — начале марта 2017 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Самарский регион вошел в число 34 субъектов РФ, получивших федеральное финансирование проекта «Безопасные дороги». Постановлением правительство РФ в 2017 году распределены межбюджетные трансферты на реализацию приоритетного проекта «Безопасные дороги» в объёме 30 млрд рублей, из них Самарская область получит 1 млрд 837,5 млн рублей.

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Напомним, в 2017—2019 годах объём бюджетных вложений в развитие транспортной системы Самарской области увеличится на 41,4 млрд рублей. На содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в 2017 году предусматривается 2,8 млрд рублей, в 2018 году — 2,9 млрд, в 2019 году — 2,8 млрд. Такие цифры озвучены на заседании в региональном правительстве.

Распоряжением правительства РФ в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014−2017 годы и на период до 2020 года» Самарской области выделена субсидия в размере 15 млн 231,4 тыс. рублей на строительство и реконструкцию автодорог к общественно значимым объектам сельских населённых пунктов и к объектам производства и переработки сельхозпродукции.

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