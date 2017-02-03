Свердловские власти выделят деньги на ВСМ «Челябинск-Екатеринбург»

Челябинск, , 13:07 — REGNUM Правительства Челябинской и Свердловской областей планируют продолжить проектные изыскания для возможного строительства высокоскоростной магистрали «Челябинск-Екатеринбург». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства экономического развития (МЭР) Челябинской области.

Будущих концессионеров для региональной высокоскоростной железнодорожной магистрали привлекают прибыльностью проекта, от которого рассчитывают получать существенные поступления в бюджет.

В правительстве Свердловской области состоялось совещание по подготовке проекта по созданию высокоскоростной железнодорожной магистрали «Челябинск — Екатеринбург». От Челябинской области в совещании участвовал куратор экономического блока регионального правительства Руслан Гаттаров, от Свердловской области — вице-губернаторы Александр Высокинский и Сергей Швиндт. Присутствовали и разработчики проекта. Участники обсудили варианты прокладки трассы проекта, финансирования и перспективы привлечения в проект частных инвесторов.

Главным итогам встречи стало то, что Свердловская область войдет в складочный капитал хозяйственного партнерства «Уральская скоростная магистраль» (УСМ) до 10 марта и внесет долю в 50 миллионов рублей.

По информации южноуральского МЭР, участники уверены в необходимости и востребованности создания УСМ для жителей как Челябинской, так и Свердловской областей. Помимо этого чиновники ожидают экономический и агломерационный эффект от реализации проекта. В министерстве экономического развития Челябинской области отметили, что прогнозируется оценка эффектов от реализации строительства ВСМ, по которой будет достигнута выгода для бюджетов всех уровней, значительно превосходящая необходимый объем инвестиций. Однако цифры и обоснований расчетов в региональном МЭР не предоставили широкой публике.

Некоторые планы приоткрыл Руслан Гаттаров, сообщив параметры возможной схемы государственно-частного партнерства. «На каждый рубль, вложенный в инфраструктуру, мы ставим задачу привлечь пять рублей, вложенных бизнесом в проекты, базирующиеся на ней. Это новые производства, объекты недвижимости и другие проекты. Кроме того, строительство магистрали укрепит экономические и деловые связи между городами и будет способствовать росту инвестиционной активности в регионах», — говорит заместитель губернатора Челябинской области Руслан Гаттаров.

Таким образом, из расчета заявленной цифры необходимы вложений в запуск проекта в 165 млрд рублей затраты бюджета составят 27,5 млрд рублей. Остальные, по прикидкам южноуральского вице-губернатора, 137,5 млрд рублей должны будут вложить частные инвесторы.

Кураторы проекта, корректируя свои предположения в связи с заявлениями руководства РЖД об экономической бесперспективности пассажирских перевозок, стали прорабатывать возможность перевозки грузов по высокоскоростной магистрали с использованием специальных авиационных контейнеров. Однако каких-либо данных расчета, выкладок пока представлено не было.

Но как уверяют разработчики, перспектива у проекта — огромная, при условии реализации транспортного коридора Китай — Европа.

«Данный проект создает принципиально новый тип транспортной инфраструктуры, он позволит осуществлять высокоскоростные перевозки пассажиров и грузов. При условии реализации скоростного железнодорожного коридора Берлин — Москва — Пекин, УСМ станет одним из ключевых элементов этого маршрута, что будет иметь огромное значение для регионов Урала», — сообщил вице-президент Центра экономики инфраструктуры Павел Чистяков.

Отметим, эксперты, критиковавшие ВСМ «Челябинск-Екатеринбург», указывают на слабые перспективы проекта по причине отсутствия экономической целесообразности. Как изначально объяснялось кураторами, проект Уральской скоростной магистрали предлагался для перевозки пассажиров и был необходим для якобы развития эффективной быстрой межрегиональной миграции трудовых ресурсов. Для реализации этого без субсидирования поездок в несколько миллиардов рублей ежегодно из региональных бюджетов было не обойтись, так как при том объеме пассажиропотока, который мог бы быть, коммерческая стоимость билетов была бы для населения просто непосильна. Теперь же предлагается взять в расчет использование высокоскоростной железнодорожной ветки для перемещения грузов. Но закономерно встают вопросы — грузов чьей экономики и каков будет этот самый обещанный экономический эффект.