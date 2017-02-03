Пятница, 03 Февраля 2017 года
13:15:58 МСК

Цинизм самарских чиновников: цена на кресло-коляску завышена на 38 тысяч

Экономика
Обнародованы итоги аудита эффективности расходования средств федерального бюджета на закупку кресел-колясок для инвалидов

Самара, 3 февраля 2017, 12:47 — REGNUM  Объектом проверки Счетной палаты РФ в числе прочих ведомств стало правительство Самарской области: в регионе в 2016 году приобретена коляска с электроприводом прогулочная модели «А-200» по цене 234,2 тыс. рублей, аналогичная коляска предлагается по цене 195,9 тыс. рублей. Об этом сказано на коллегия СП под председательством Татьяны Голиковой 2 февраля, сообщает ИА REGNUM.

Таким образом, приобретение кресел-колясок могло быть осуществлено за более низкую цену, что привело бы к экономии бюджетных средств. Такой вывод был сделан на коллегии СП РФ. Расходы по России на данные цели в 2015 году составили 2,6 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, kommersant.ru со ссылкой на расчеты компании «Антирутина» на основе открытых данных сайта «Госзакупки» проинформировал: за 2016 год регионы переплатили в среднем 40% за все медицинские государственные закупки, или 65,5 млрд рублей. В Самарской области общая сумма контрактов составила 7 млрд 931 млн рублей, суммарная переплата оценена в 374 млн.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Государственные закупки
Главное сегодня
NB!
03.02.17
Трамп решил вооружить курдов на севере Сирии
ВашингтонСША Курдистан Политика
NB!
03.02.17
Сергей Гуркин«Блицкриг майдана»: золотые пули и завозной народ
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.02.17
Лукашенко поручил возбудить уголовное дело против главы Россельхознадзора
МинскБелоруссия Контрабанда продовольствия из Белоруссии в Россию Политика
NB!
03.02.17
Лукашенко обвинил Россию в нарушении межгосударственного договора о границе
МинскБелоруссия Союзное государство России и Белоруссии Политика
NB!
03.02.17
Сводка боев в Донбассе: После удара «Ураганом» в Донецке закрыли все школы
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.02.17
Яков РудьУкраина incognita: убийства
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.02.17
СКР возбудил уголовное дело по факту гибели населения Донецка
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.02.17
Лукашенко: «Пора забывать об этих терминах — льготы, бесплатно»
МинскБелоруссия Экономический кризис в Белоруссии Экономика
NB!
03.02.17
В России может появиться общедоступная база педофилов
МоскваРоссия Убийства и жестокое обращение с детьми Общество
NB!
03.02.17
Кубань ищет инвесторов для платного тоннеля на трассе Майкоп – Туапсе
КраснодарРоссия Развитие автотранспортной инфраструктуры Экономика
NB!
03.02.17
«Рубль ещё верит в сказки»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
03.02.17
Не ради искусства: МИД РФ рассчитывает на «выстрел» миссии ОБСЕ на Украине
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.02.17
Граждане РФ категорически против наркотиков, но не прочь ругнуться матом
МоскваРоссия Наркомания, наркоторговля и борьба с ними Общество
NB!
03.02.17
Италия: «Белоруссия ссорится с Россией и смотрит в сторону Китая»
РимИталия Белорусско-китайские отношения Политика
NB!
03.02.17
Максим ИсаевСША навредят своей репутации, отменив санкции против РФ – FP
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
03.02.17
«Вредная инициатива»: сибиряки о запрете «встреч с депутатами»
НовосибирскРоссия Региональное законодательство Политика
NB!
03.02.17
Юрий БаранчикВласть на Украине скоро снова поменяется: прогноз
МоскваРоссия Видео ИА REGNUM Политика
NB!
03.02.17
«Пополнение бюджета за счёт трудящихся»: На Колыме урезали соцподдержку
СусуманМагаданская областьРоссия Регионы России в условиях финансового кризиса Экономика
NB!
03.02.17
Модест Колеров, Олег Айрапетов, Фёдор ГайдаИсторики в ИА REGNUM о Февральской революции 1917 года в России
МоскваРоссия Диалоги об истории Политика
NB!
03.02.17
Мусорное бедствие: В Якутии намерены сжигать бытовые отходы
ЯкутскРоссия Сбор, вывоз, хранение и переработка бытового мусора Экономика
NB!
03.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 3 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
03.02.17
Ассанж: В личной переписке с Клинтон есть компромат на кандидата Макрона
ЛондонВеликобритания Выборы президента Франции Политика
ещё главное