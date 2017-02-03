Цинизм самарских чиновников: цена на кресло-коляску завышена на 38 тысяч

Самара, , 12:47 — REGNUM Объектом проверки Счетной палаты РФ в числе прочих ведомств стало правительство Самарской области: в регионе в 2016 году приобретена коляска с электроприводом прогулочная модели «А-200» по цене 234,2 тыс. рублей, аналогичная коляска предлагается по цене 195,9 тыс. рублей. Об этом сказано на коллегия СП под председательством Татьяны Голиковой 2 февраля, сообщает ИА REGNUM.

Таким образом, приобретение кресел-колясок могло быть осуществлено за более низкую цену, что привело бы к экономии бюджетных средств. Такой вывод был сделан на коллегии СП РФ. Расходы по России на данные цели в 2015 году составили 2,6 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, kommersant.ru со ссылкой на расчеты компании «Антирутина» на основе открытых данных сайта «Госзакупки» проинформировал: за 2016 год регионы переплатили в среднем 40% за все медицинские государственные закупки, или 65,5 млрд рублей. В Самарской области общая сумма контрактов составила 7 млрд 931 млн рублей, суммарная переплата оценена в 374 млн.