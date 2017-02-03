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В бюджете Ярославской области появился «технический дефицит»

Экономика
В региональном правительстве уверяют, что он не приведет к наращиванию госдолга
Правительство Ярославской области Правительство Ярославской области

Ярославль, 3 февраля 2017, 12:32 — REGNUM  Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов внес проект закона об изменениях регионального бюджета 2017 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославской областной думе.

Изменения в бюджет связаны, прежде всего, с распределением федеральных субсидий на 3,57 млрд рублей, эти изменения вносятся в доходную часть бюджета. Таким образом доходы бюджета увеличатся с 51,47 млрд до 55,05 млрд.

Расходы бюджета также увеличатся на 4,82 млрд рублей и составят 56,29 млрд. Таким образом появится дефицит 1,24 млрд. При принятии бюджета в региональном правительстве заявляли, что бюджет 2017 года будет бездефицитным.

Однако в пояснительной записке указано, что данный дефицит является «техническим» и нужен для погашения кредиторской задолженности 2016 года за счет средств, оставшихся на счетах. Это 1,24 млрд рублей (в том числе и федеральные деньги), которые пойдут на погашение обязательств 2016 года. Таким образом, дефицит не потребует привлечения новых кредитов и наращивания регионального долга, сообщается в пояснительной записке.

Что касается федеральных субсидий, то в бюджет региона включается 2,64 млрд таких средств по государственным и ведомственным целевым программам. Это еще не все деньги федерального бюджета, которые ожидаются к поступлению, так как еще не все субсидии распределены между регионами. В 2016 году из федерального бюджета Ярославской области поступило безвозмездных перечислений значительно больше — 6 млрд рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: В бюджете Ярославской области 2017 года не хватает 5 млрд рублей

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Региональные и муниципальные бюджеты - 2017
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