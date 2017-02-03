«Газпром» стал стопроцентным владельцем Nord Stream 2 AG

Москва, , 14:27 — REGNUM Российская компания «Газпром» стала 100-процентным владельцев Nord Stream 2 AG, предприятия, которое было создано для планирования, строительства и дальнейшей эксплуатации газопровода «Северный поток-2». Как говорится в материалах «Газпрома» совет директоров компании согласовал приобретение компанией еще 50% акций Nord Stream 2 AG. Произошло это в среду, 1 февраля.

В сообщении отмечается, что совет директоров компании принял решение о покупке 50% доли, которая принадлежала компании Gazprom Gerosgaz Holdings B.V. В общей сложности российская компания выкупила 30 тыс. акцией Nord Stream 2 AG. Стоимость одной акции составила тысячу швейцарских франков. Так, сумма сделки — 30 млн швейцарских франков.

«Что составляет 50% уставного капитала компании Nord Stream 2 AG, по цене 30 миллионов евро», — говорится в материалах «Газпрома».

Напомним, что первый пакет в размере 50% акций Nord Stream 2 AG «Газпром» приобрел в декабре прошлого года. Изначально планировалось, что летом 2015 года акционеры выкупят свои доли в «Северном потоке-2», и за «Газпромом» останется 50%, а еще половину разделят между собой BASF, ENGIE, OMV, Shell, Uniper по 10% каждой компании.

Сначала компании направили германскому и польскому антимонопольным регуляторам заявку о создании совместного предприятия — проектной структуры, которая займется строительством газопровода. ФРГ разрешения выдала, а вот польский регулятор вставил палки в колеса, отказавшись одобрять проект. В Варшаве такое решение объяснили тем, что «Северный поток-2» является «угрозой энергетической безопасности Европы». В итоге из-за его возражений компании отозвали заявку. В начале ноября, как писало ИА REGNUM, совет директоров «Газпрома» решил расторгнуть соглашения акционеров Nord Stream 2 AG. При этом в компании объяснили, что этот шаг формальный, он создает основу для определения дальнейших путей сотрудничества с западными партнерами для реализации проекта. В настоящее время стороны разрабатывают новую схему сотрудничества. Также зампред правления «Газпрома» Александр Медведев обещал, что до конца 2016 года будет представлена модель финансирования «Северного потока-2», однако этого так и не произошло.

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Стоит отметить, что в начале 2017 года «Газпром» раскрыл свои планы по финансированию своих газовых проектов. В частности, на «Северный поток-2» планируется потратить 111 млрд рублей. Поскольку это в полтора раза больше, чем предполагалось изначально, то «Коммерсант» со ссылкой на свои источники предположил, что в 2017 году европейские компании не будут вкладываться в строительство газопровода: «Газпром» останется с проектом один на один.

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