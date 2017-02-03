Глава Анжеро-Судженска: город идет по пути преображения

Кемерово, , 14:42 — REGNUM 3 февраля, в пятницу, в Кемерово при участии первого заместителя председателя Правительства РФ Игоря Шувалова и заместителя председателя Внешэкономбанка, руководителя Приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов» Ирины Макиевой прошла стратегическая сессия «Пять шагов благоустройства: Как повысить качество среды моногородов».

Сессия была организована Администрацией Кемеровской области и КБ «Стрелка» при поддержке Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) и Фонда развития моногородов.

Основной темой сессии стали стратегия и подход к реализации проектов повышения качества среды монопрофильных муниципальных образований. В ходе сессии первый заместитель председателя Правительства РФ Игорь Шувалов, комментируя ситуацию в моногородае Анжеро-Судженске, отметил: «Мы с губернатором только что обсуждали — у города большое будущее, мы надеемся, что он из списка монообразований выйдет. Это не значит, что мы перестанем с ним работать, среди 319 он будет лидером».

Кроме того, Игорь Шувалов считает, что монотерритории сегодня находятся в положении локомотивов как экономическогот развития, так и урбанистики.

«Большое внимание и к мэрам моногородов, и к тем, кто занимается благоустройством, тем, кто в этих моногородах ведет темы малого и среднего бизнеса. Вы поднимаетесь на самый верхний уровень государственного управления», — подчеркнул Игорь Шувалов.

Позже в Анжеро-Судженске была торжественно открыта вторая очередь Анжерского нефтеперерабатывающего комбината — нефтеперерабатывающий комплекс, дающий монопрофильному городскому округу Анжеро-Судженск 1600 новых рабочих мест.

Об истории моногорода, развитии проекта и программах, помогших в его реализации, ИА REGNUM рассказал глава Анжеро-Судженского городского округа Дмитрий Ажичаков.

ИА REGNUM : Расскажите историю градообразующего предприятия Анжеро-Судженска, в какой момент ситуация на нем стала сложной, и потребовалась диверсификация экономики города?

Современное положение города в значительной степени предопределено его историческим прошлым. Город возник и развивался как населённый пункт, состоящий из отдельных посёлков при угольных шахтах. Статус города ему присвоен в 1931 году.

Пик развития пришелся на вторую половину XX века. Ежегодно шестью шахтами выдавалось на-гора свыше 6 млн тонн топлива, в основном коксующихся марок. Уголь и угольный концентрат отправлялся более чем по ста союзным и зарубежным адресам. В одном ритме с шахтерскими коллективами жил, строился, развивался и сам город. Численность населения превышала 115 тыс. человек.

Набранный темп роста был прерван в середине 90-х. Запущенный правительством процесс реструктуризации убыточных шахт больно ударил не только непосредственно по горнякам. В безвыходной ситуации оказались перевозчики, обогатители, шахтостроители, представители других, смежных отраслей, работавших в одной связке с угольщиками, в частности производители горно-шахтного оборудования.

К началу 2000-х в общей сложности без работы остались 15 тысяч горожан, или каждый седьмой житель. Этот факт отбросил город в экономическом развитии далеко назад. Наиболее активная часть населения была вынуждена сменить место жительства или искать работу за пределами города. Влияние отрицательных последствий реструктуризации значительно сказалось на наших возможностях и в экономическом, и в социальном плане.

В этот период руководство города начинает, что называется, «бить во все колокола» и искать действенные пути выхода из затянувшегося кризиса. Отправной точкой стал «Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Анжеро-Судженска», который был одобрен коллегией областной администрации и утвержден на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам снижения негативного воздействия финансового кризиса на социально-экономическое развитие монопрофильных городов в субъектах РФ в ноябре 2010 года.

Для преодоления негативных последствий реструктуризации угольной отрасли предусматривалась диверсификация экономики за счет организации новых отраслей промышленности: производства нефтепродуктов и глубокой переработки древесины. В общей сложности было предложено 38 проектов на общую сумму 30,9 млрд рублей.

ИА REGNUM : Какие проекты Анжеро-Судженск предложил для рассмотрения Фонду развития моногородов?

Якорным инвестиционным проектом стало создание нефтеперерабатывающего комплекса, который сегодня представлен ООО «НПЗ «Северный Кузбасс», ООО «Анжерская нефтегазовая компания», ООО «Яйский нефтеперерабатывающий завод». Основные задачи проекта направлены на увеличение глубины переработки нефти (не менее 85%) и выпуск моторного топлива, соответствующего классу Евро-5. Будет создано 1600 рабочих мест.

Второй крупный проект — создание предприятия по производству широкоформатной фанеры мощностью 60 тыс. куб. м. в год — ЗАО «Анжерский фанерный комбинат». На сегодняшний день готовность объекта ориентировочно составляет 70%. Для окончания строительства требуется 18 месяцев, ожидаем в этом году возобновления реализации проекта. Планируется создание 550 рабочих мест.

ИА REGNUM : Какие объекты инфраструктуры потребовалось построить для реализации проектов «Комплекс ООО НПЗ «Северный Кузбасс» и ООО «Анжерская нефтегазовая компания», и каких это потребовало средств?

С тем чтобы при вводе в эксплуатацию эти предприятия могли работать на полную мощность, было необходимо снять инфраструктурные ограничения по обеспечению производственных мощностей энергетическими и водными ресурсами. Это достаточно дорогие проекты. Для их реализации было заключено соглашение с Фондом развития моногородов о софинансировании расходов.

Соглашение предполагало строительство водовода диаметром 500 мм в Восточном жилом районе, реконструкцию и строительство магистрального водопровода от водопроводного колодца в районе улицы Кедровой до территории ЗАО «Анжерский фанерный комбинат», строительство воздушной линии электропередачи ВЛ-110 кВ и подстанции ПС 110/6 кВ «Мазутная».

За счет средств ФРМ, регионального и местного бюджетов в 2016 году все инфраструктурные объекты введены в эксплуатацию, получены соответствующие разрешительные документы. В настоящее время идут процедуры оформления в муниципальную собственность и передачи эксплуатирующим организациям.

Общий объем инвестиций составил 1 млрд 34,2 млн руб.

На вновь подготовленных инвестиционных площадках мы планируем также создание Индустриального парка, других высокотехнологичных производств.

ИА REGNUM : Сколько рабочих мест создает новый проект?

В общей сложности до 2021 года Проект территории опережающего социально-экономического развития предполагает создание 3,5 тыс. новых рабочих мест.

1 февраля у нас официально зарегистрирован первый резидент ТОСЭР — ООО «Анжеро-Судженский мелькомбинат». В возобновление производства хлебопродуктов высокого качества собственником планируется вложить 25 млн руб., будет создано 23 новых рабочих места.

В текущем году планируется техническое перевооружение и расширение ассортимента продукции на ОАО «Анжеромаш». В 2017 г. здесь намечено создать 12 рабочих мест, 2018 г. — 20 рабочих мест. Объем инвестиций составит 25 млн руб.

В результате увеличения ассортимента медицинских препаратов на ООО «Авексима Сибирь» в 2017 г. ожидается создание 50 рабочих мест, в 2018 г. — 70 рабочих мест. Объем инвестиций — 275,1 млн руб.

Также у нас есть предложения по другим интересным проектам в сфере лесопереработки, производства строительных материалов из полистиролбетона, евровагонки и блок-хауса. Чуть позднее можно будет о них поговорить подробнее.

ИА REGNUM : Какие мероприятия будут реализованы в городе в рамках программы «Пять шагов благоустройства»?

На основе методических рекомендаций КБ «Стрелка» городом сформирован план мероприятий по повышению качества среды города Анжеро-Судженска. В соответствии с результатами социологического опроса населения, он предусматривает реализацию пяти шагов по кардинальному преображению особенно многолюдных и общественно значимых мест.

В том числе — благоустройство Центрального городского парка, строительство детской Школы Искусств, реконструкция главной городской достопримечательности — улицы Ленина, возведение детского сада и обустройство пустующих площадей в строящемся Восточном районе.

У каждого шага свои задачи. В частности, для оформления парковой зоны планируется разместить открытые спортивные площадки, пешеходные и велосипедные дорожки, малые архитектурные формы. Уникальность парку придает озеро Теплое, а законченный образ парку создаст обустроенная набережная и, конечно же, «фишка» проекта — светомузыкальный фонтан. С этой целью мы открыли краундфандинговую платформу и привлекаем бизнес.

Еще одним центром притяжения населения, и прежде всего талантливой молодежи, по нашей задумке, должна стать Школа Искусств, идею строительства которой мы также вынашиваем не первый год.

Капитальный ремонт улицы Ленина тоже давно назрел. Это наш деловой и исторический центр, наша главная транспортная артерия и «визитная карточка». По законам урбанистки, она должна быть на пике сегодняшнего дня.

Ну и Восточный район. За последние 7 лет мы построили здесь более 100 тыс. кв. метров жилья, возвели 20 многоэтажных домов, 2,5 тысячи квартир, и лишь в прошлом году получили поддержку на строительство детского сада на 150 мест. Надеемся, что в первом квартале наш «четвертый шаг» начнет воплощаться.

Наметили также оборудовать зоны для отдыха, занятий спортом, выполнить проекты уличного освещения и озеленения, чтобы людям было комфортно.

Но району остро нужна и общеобразовательная школа. Сейчас здесь уже проживает более полутора тысяч детей. Считаем, что это должна быть школа нового образца, современная, цифровая, каких в городе пока еще нет.

Сегодня Анжеро-Судженск идет по пути преображения из шахтерского моногорода в город с многопрофильной экономикой, социально успешный и благоприятный для жизни. И все эти мероприятия направлены на повышение качества городской среды, на формирование у населения чувства социального оптимизма, желания жить, работать, создавать семьи на своей родной земле, в своем родном городе.

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