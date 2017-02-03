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В Брянской области на рубль увеличился взнос за капитальный ремонт

Экономика
Собственники домов, где есть лифт, будут платить больше
Взнос на капитальный ремонт
Иллюстрация: Pixabay.com
Взнос на капитальный ремонт

Брянск, 3 февраля 2017, 12:14 — REGNUM  В Брянской области увеличился размер взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Богомаз, сообщает портал «БрянскToday».

Теперь в области введен дифференцированный размер взноса. Собственники жилья, которое находится в домах, где есть лифт, будут платит 6 рулей 50 копеек за квадратный метр. Для них взнос увеличился на 1 рубль. Собственников квартир в домах без лифта ждут повышение на 15 копеек — теперь они будут платить по 6 рублей и 5 копеек за квадратный метр.

Ранее взнос составлял 5 рублей 50 копеек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце 2016 года была создана рабочая группа в правительстве региона, которая и занялась вопросом увеличения вноса за капремонт. Предпосылкой к этому послужила новость о том, что в регионе сорвали сроки выполнения краткосрочного плана. Директор регионального Фонда капитального ремонт Виктор Горин заявил, что это произошло из-за нехватки сотрудников в региональном фонде. Позже в правительстве сообщили, что размер взноса не индексировался, к тому же такая небольшая сумма не позволяет обеспечить выполнение работ в полном объеме.

Ранее бывший директор фонда капитального ремонта Дмитрий Лохматов говорил о том, что размер взноса должен составлять не менее 11,86 рубля. По его словам, несмотря на то, что собираемость взносов тогда была на уровне 84%, фонду катастрофически не хватало денег.

При этом в регионе существует множество проблем, связанных с капитальным ремонтом — начиная с протекающих крыш и задержек работ подрядчиками, и заканчивая долгами мэрии за капитальный ремонт уже приватизированных квартир. Напомним, в декабре 2016 года некоторые жители Брянска получили квитанции за капремонт с увеличенной в 10 раз суммой взноса. Позже оказалось, что все вполне законно — долги перешли вместе с квартирами от администрации города.

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Взносы на капитальный ремонт жилых многоквартирных домов
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