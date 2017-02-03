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Литр бензина в Эстонии стал дороже 1,2 евро

Экономика
1 февраля в Эстонии на 10% вырос акциз на автомобильное топливо
Бензозаправка
MichaelGaida
Бензозаправка

Таллин, 3 февраля 2017, 12:07 — REGNUM  С начала февраля крупнейшие продавцы автотоплива в Эстонии повысили стоимость бензина и дизельного топлива на своих заправочных станциях. Об этом сегодня, 3 февраля, сообщило эстонское общественно-правовое телерадиовещание ERR со ссылкой на данные АЗС фирм Statoil, Olerex, Alexela и Neste.

Так, в Таллине на заправках этих предприятий литр как бензина, так и дизельного топлива стоит теперь 1,224 евро. При этом еще накануне заправиться можно было, заплатив 1,184 евро за литр топлива. В среднем один литр бензина подорожал на 4−6 евроцентов.

Первого февраля в Эстонии на 10% вырос акциз на автомобильное топливо, продавцы горючего сообщили, что рост цен произойдет не ранее 6 февраля, поскольку на заправках пока остаются запасы топлива. Однако рост цен зафиксирован ранее объявленного срока.

Напомним, абсолютный рекорд стоимости литра бензина А95 в Эстонии был установлен в марте 2012 года — больше 1,4 евро. Уровень цен на литр бензина А95 в 1,30 евро за литр был преодолен в Эстонии в сентябре 2011 года. 75% стоимости литра бензина в Эстонии составляют налоги и различные акцизы и сборы.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, год назад, в феврале 2016 года, акциз на топливо в Эстонии уже повышался на 14% в случае дизельного топлива и на 10% — в случае бензина. 31 января 2017 года министр экономики и коммуникаций, член Центристской партии Кадри Симсон заявила, что рост акцизов не приведет к резкому росту цен. По ее словам, 10%-ое повышение акцизов увеличит стоимость топлива лишь на 5 центов за литр. В свою очередь, менеджер сети АЗС Circle K (которая работает под брендом Statoil) Индрек Сасс заявил: «К движению розничных цен на мировом рынке добавится повышение акциза, а результатом может стать самый резкий в истории рост цен на рынке моторного топлива Эстонии».

Читайте ранее в этом сюжете: Минэкономики Эстонии: Новый акциз на топливо не взвинтит цены

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