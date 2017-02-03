ЦБ КНР влил в экономику страны $7,3 млрд

Пекин, , 12:03 — REGNUM В целях поддержания уровня ликвидности на межбанковском рынке Народный банк Китая провел операции РЕПО на сумму 50 млрд юаней ($7,3 млрд).Финансовые операции проведены на срок 14 дней, их доходность составит 2,35%. Согласно заявлению, опубликованному на сайте главного финансового регулятора Китая, принятые меры направлены на поддержание курса юаня, пишет «Синьхуа».

Операция РЕПО — сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (купли) через определенный срок по заранее определённой в этом соглашении цене.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, летом 2016 г. стало известно, что Народный банк Китая начнет использовать различные инструменты для поддержания надлежащего уровня ликвидности на межбанковском рынке и сохранения кредитных ставок в разумных пределах.

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