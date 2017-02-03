Пятница, 03 Февраля 2017 года
13:12:24 МСК

Алтайский завод возобновил выпуск элитных сыров

Экономика
Линейка «Алтайского», «Швейцарского» и «Советского» сыров выпускается Алтайским маслосырзаводом
1 / 2 Элитные сыры, произведенные на предприятии алтайского бизнесмена («Моццарелла», «Гранд кафе ЛД») Ливи Данелии
Иллюстрация: Светлана Шаповалова
Элитные сыры, произведенные на предприятии алтайского бизнесмена («Моццарелла», «Гранд кафе ЛД») Ливи Данелии

Барнаул, 3 февраля 2017, 12:01 — REGNUM  Выпуск трех видов элитных сыров — «Алтайского», «Швейцарского» и «Советского» — возобновил с начала года Алтайский маслосырзавод. Как сообщает сегодня, 3 февраля, официальный сайт региона, произошло это после успешной реконструкции производства. Речь идет об установке высокотехнологичного оборудования и новой линии в приемном отделении, а также о капитально отремонтированных производственных помещениях.

По данным управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям, на сегодняшний день мощности завода позволяют перерабатывать до 80 тонн молока в сутки, а сам завод нацелен на производство качественных натуральных сыров.

Напомним, в 2007 году на Празднике сыра мастера Алтайского маслосырзавода установили рекорд России, изготовив сырную голову весом 721 килограмм.

Читайте также: На Алтайском маслосырзаводе «созрел» сыр-гигант массой более 600 кг

В планах предприятия — прием на работу около 100 работников.

Как уже сообщало ИА REGNUM, уничтожение санкционных продуктов не слишком беспокоит производителей сыра в Алтайском крае. В настоящее время в регионе производят не только сыр «Камамбер», но и «Маскарпоне», а также — «Рикотту», «Моццареллу», «Бурату» и ряд других. В декабре 2016 года алтайские производственники анонсировали абсолютно новый сорт сыра.

Читайте также: Без имени, но со вкусом: на Алтае выпустили абсолютно новый сорт сыра

Его рецептура целых три года зрела в Сибирском НИИ сыроделия, а производство осуществили на Троицком маслосырзаводе.

Напомним, в конце прошлого года рост объемов производства в молочной промышленности составил 101,4%, масложировой промышленности (103,6%).

Читайте ранее в этом сюжете: Санкционные продукты: в Алтайском крае наладили выпуск элитных сыров

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Импортозамещение
Главное сегодня
NB!
03.02.17
Трамп решил вооружить курдов на севере Сирии
ВашингтонСША Курдистан Политика
NB!
03.02.17
Сергей Гуркин«Блицкриг майдана»: золотые пули и завозной народ
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.02.17
Лукашенко поручил возбудить уголовное дело против главы Россельхознадзора
МинскБелоруссия Контрабанда продовольствия из Белоруссии в Россию Политика
NB!
03.02.17
Лукашенко обвинил Россию в нарушении межгосударственного договора о границе
МинскБелоруссия Союзное государство России и Белоруссии Политика
NB!
03.02.17
Сводка боев в Донбассе: После удара «Ураганом» в Донецке закрыли все школы
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.02.17
Яков РудьУкраина incognita: убийства
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.02.17
СКР возбудил уголовное дело по факту гибели населения Донецка
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.02.17
Лукашенко: «Пора забывать об этих терминах — льготы, бесплатно»
МинскБелоруссия Экономический кризис в Белоруссии Экономика
NB!
03.02.17
В России может появиться общедоступная база педофилов
МоскваРоссия Убийства и жестокое обращение с детьми Общество
NB!
03.02.17
Кубань ищет инвесторов для платного тоннеля на трассе Майкоп – Туапсе
КраснодарРоссия Развитие автотранспортной инфраструктуры Экономика
NB!
03.02.17
«Рубль ещё верит в сказки»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
03.02.17
Не ради искусства: МИД РФ рассчитывает на «выстрел» миссии ОБСЕ на Украине
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.02.17
Граждане РФ категорически против наркотиков, но не прочь ругнуться матом
МоскваРоссия Наркомания, наркоторговля и борьба с ними Общество
NB!
03.02.17
Италия: «Белоруссия ссорится с Россией и смотрит в сторону Китая»
РимИталия Белорусско-китайские отношения Политика
NB!
03.02.17
Максим ИсаевСША навредят своей репутации, отменив санкции против РФ – FP
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
03.02.17
«Вредная инициатива»: сибиряки о запрете «встреч с депутатами»
НовосибирскРоссия Региональное законодательство Политика
NB!
03.02.17
Юрий БаранчикВласть на Украине скоро снова поменяется: прогноз
МоскваРоссия Видео ИА REGNUM Политика
NB!
03.02.17
«Пополнение бюджета за счёт трудящихся»: На Колыме урезали соцподдержку
СусуманМагаданская областьРоссия Регионы России в условиях финансового кризиса Экономика
NB!
03.02.17
Модест Колеров, Олег Айрапетов, Фёдор ГайдаИсторики в ИА REGNUM о Февральской революции 1917 года в России
МоскваРоссия Диалоги об истории Политика
NB!
03.02.17
Мусорное бедствие: В Якутии намерены сжигать бытовые отходы
ЯкутскРоссия Сбор, вывоз, хранение и переработка бытового мусора Экономика
NB!
03.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 3 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
03.02.17
Ассанж: В личной переписке с Клинтон есть компромат на кандидата Макрона
ЛондонВеликобритания Выборы президента Франции Политика
ещё главное