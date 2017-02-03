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Судебный пристав — новое звено в «молдавской» схеме отмывания средств

Экономика
Суммы исков, участвующих в схеме, составляют от 0,4 до 6 млрд рублей
Цепь
bernswaelz
Цепь

Москва, 3 февраля 2017, 12:01 — REGNUM  Мошенники, пользуясь новой, «защищенной законом» схемой для отмывания денежных средств, вывели из России в 2016 году более 16 млрд. рублей. Процедура представляет собой уже известную «молдавскую» схему, когда деньги отмываются через судебные решения, однако теперь в нее вовлечены судебные приставы, пишет 3 февраля «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей банковского сектора.

Схема работает следующим образом: два юридических лица — резидент и нерезидент — договариваются о взыскании долга через третейские суды или путем заключения мировых соглашений. Нерезидент как истец требует погашения долга, а резидент, выступающий ответчиком, принимает требование. Суд принимает решение о взыскании суммы со счета должника и выдает исполнительный лист. С документом истец идет к судебным приставам, после чего в законном порядке деньги со счета должника переходят на счет службы, а затем — на счет взыскателя в зарубежном банке.

Государственная структура — ФССП — тем самым проводит легализацию средств. В Центробанке изданию сообщили, что в курсе проблемы, однако решить ее пока не способны. Дело в том, что все звенья цепочки — суды, ФССП, банки — не обладают полномочиями, достаточными для борьбы с мошенниками.

На указанную схему приходится более 10% от объема выявленных за минувший год сомнительных операций. Суммы исков, участвующих в схеме, составляют от 0,4 до 6 млрд рублей, а признаки такой схемы имеют решения по искам на общую сумму свыше 37 млрд рублей.

«Молдавская» схема широко использовалась для вывода средств из России в 2010—2013 годах. В цепочке были задействованы граждане Молдавии, выступавшие в качестве солидарных ответчиков в процессе по взысканию фиктивной задолженности с российского коммерческого предприятия молдавской компанией. Объем средств, выведенных таким способом, оценивается более чем в $ 20млрд.

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Мошенничества
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