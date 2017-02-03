Кредитный портфель российских банков в 2016 году вырос на 3%

Москва, , 11:53 — REGNUM За 2016 год совокупный кредитный портфель российских банков вырос на 3%: с 9,05 трлн рублей до 9,37 трлн рублей. За аналогичный период прошлого года кредитный портфель банков снизился на 1%. Количество открытых кредитов выросло на 4%: с 74,75 до 77,40 млн штук. Таковы данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Наибольший рост отмечается в сегменте ипотечного кредитования. За 2016 г. объем ипотечного портфеля в деньгах вырос на 13%: с 3,26 до 3,68 трлн рублей., в количественном выражении рост составил 17%: с 2,58 до 2,90 млн кредитов. Доля ипотеки в общем объеме портфелей банков выросла с 36% до 39%, ее доля в общем количестве открытых кредитов также выросла с 3% до 4%. Всего на конец года в России насчитывалось более 2,82 млн ипотечных заемщиков. Средний долг заемщика по ипотечному кредиту за год снизился с 1,52 до 1,27 млн рублей.

Также положительная динамика наблюдается в сегменте кредитных карт. С начала года карточный портфель вырос на 5%: с 927,85 до 951,55 млрд рублей, в количественном отношении рост составил 10%: с 35,64 до 39,21 млн шту. к В настоящий момент кредитные карты имеют около 31,87 млн человек. Средний размер задолженности по карте за год снизился с 26,04 до 24,27 тыс. рублей. Утилизация карточных лимитов снизилась с 50% до 49%.

Сильнее всего сократились портфели автокредитов. Объем автокредитного портфеля сократился на 8%: с 535,63 до 491,08 млрд рублей, в количественном выражении он снизился на 15%: с 1,43 до 1,21 млн кредитов. Доля автокредитов в общем объеме портфелей банков снизилась с 6% до 5%, а их доля в общем количестве открытых кредитов сохранилась на уровне 2%. В настоящий момент автокредиты обслуживают около 1,16 млн человек. Средний долг по автокредиту за год вырос с 373,50 до 405,12 тыс. рублей.

Данные приведены на основе данных из 230 млн кредитных историй по 66,5 млн граждан РФ, информацию о которых передают в бюро более 600 банков и МФО.