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Лукашенко: «Пора забывать об этих терминах — льготы, бесплатно»

Экономика
В вопросе предоставления льгот необходимо учитывать эффективность использования выделяемых на это средств, заявил Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
Иллюстрация: President.gov.by
Александр Лукашенко

Минск, 3 февраля 2017, 11:45 — REGNUM  Льготировать в Белоруссии будут только те сферы, которые «дадут результат». Об этом 3 февраля заявил Александр Лукашенко на встрече с представителями белорусских и зарубежных СМИ.

«Пора забывать об этих терминах — льготы, бесплатно, ещё чего-то. Мы живём в рыночной экономике. Тем более все хотят в ВТО — вы знаете, как относятся в ВТО ко льготам. Льготировать будем только то, что завтра даст результат», — сказал глава республики.

«Мы и так уже страна льготников, дальше некуда», — отметил Лукашенко, подчеркнув, что «ни одна страна мира не предоставляет столько льгот для детей, не говоря уже о другом».

По его словам, в вопросе предоставления льгот необходимо учитывать эффективность использования предоставляемых средств. «Станьте на место государства: у вас есть какие-то небольшие деньги — кому вы их дадите? Просто «закопать в песок», или вы подумаете, что принесёт эта ссуда, которую вы кому-то дадите? Точно так и в государстве», — сказал Лукашенко.

«Все льготы и прочее — вы же понимаете, что это всё из кармана нашего народа. Кто-то в бюджет отдает деньги, а кого-то мы из бюджета льготируем. Поддерживать надо тех, кого государство обязано поддерживать, и тех, кто нуждается в поддержке», — подчеркнул глава республики. К таким категориям он отнёс, в частности, многодетные семьи и военных.

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